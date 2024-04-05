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美股重挫530點　台積電ADR跌1.65％

▲▼美股,紐約證交所。（圖／路透）

▲美股收盤前重挫。（圖／路透）

文／中央社紐約4日綜合外電報導

在市場憂心中東局勢促使國際油價上漲的情況下，華爾街股市主要指數今天由紅翻黑，收盤前重挫。台積電ADR跌1.65％、收139.66美元。

道瓊工業指數挫跌530.16點或1.36%，以38596.98點作收。

標準普爾500指數下挫64.28點或1.23%，收5147.21點。

科技股那斯達克指數下跌228.38點或1.40%，收16049.08點。

費城半導體指數重挫147.43點或3.01%，收4756.07點。

 
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