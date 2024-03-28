上流社會變「下流色會」！加密貨幣會議大玩女體盛　震撼影像曝光

▲從流出的畫面可見，一名女演員與一名男演員，兩人幾乎全裸躺在桌子上，身上放置一些食物與餐盤，現場還有多名男嘉賓參加這場派對。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

英國倫敦近日爆出一場上流社會聚會，直接變成「下流色會」，大玩女體盛，但主辦單位堅稱是「行為藝術」，引發爭議。

據英國《金融時報》與《每日郵報》報導，近日倫敦舉辦一場大型加密貨幣會議，不過在會後，一間加密貨幣公司「Copper」的會員，移駕到一處高級飯店中，現場大家吃吃喝喝，其中最大的亮點，就是女體盛與男體盛。從流出的畫面可見，一名女演員與一名男演員，兩人幾乎全裸躺在桌子上，身上放置一些食物與餐盤，現場還有多名男嘉賓參加這場派對。

相信舉辦這場女體盛餐會的地點，是在該間高級飯店中，可以容下20人開會的包廂。事後「Copper」公司消息人士向媒體表示，參與女體盛、男體盛的演員，有穿著泳衣，公司更強調：「雖然現場有很多眼花撩亂的活動，但這些都是『行為藝術』，絕對沒有色色。」

另外報導也指出，這間加密貨幣公司「Copper」的來頭不小，其中一名經營者，是前財政大臣、現任上議員的韓蒙德（Philip Hammond），不過韓蒙德本人並沒有參加這場女體盛派對。報導也形容，這場派對，宛如回到80年代紙醉金迷的世界。

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