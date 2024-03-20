　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

20歲雙胞胎「床上共用一男」！鬆口曝原因：我們就是同一人

▲▼澳洲雙胞胎找一名男演員3P。（圖／翻攝IG／The Maddison Twins）

▲澳洲雙胞胎找一名男演員3P，讓男演員十分興奮。（圖／翻攝IG／The Maddison Twins）

記者柯振中／綜合報導

澳洲20歲的雙胞胎姊妹阿米莉亞（Amelia Maddison）、阿普麗爾（April Maddison）靠著色情平台海撈600萬（澳幣，下同，約新台幣1.2億元），令外界感到十分震驚。沒想到，近日這對雙胞胎突然宣布，打算邀請一名男性來3P性愛，原因曝光後，讓男演員興奮極了。

根據《每日星報》報導，這對雙胞胎姊妹因為渴望賺錢，成年後就開始當脫衣舞孃，後來接觸到了成人社交平台，於是決定當情色網紅，結果短短2年內，就賺進了600萬澳幣（約新台幣1.2億元）。

雙胞胎姊妹的故事令人感到震驚，而爆紅以後，2人也嘗試做出大膽的決定，打算要拍攝「三人行」的性愛影片。

雙胞胎姊妹透過管道，尋找適合的人選，目前雙方正在洽談當中。阿普麗爾表示，想要加入這次的拍攝，男演員需要有強悍的體力，畢竟他們是雙胞胎，對於男性而言是雙倍負荷。

▲▼澳洲雙胞胎找一名男演員3P。（圖／翻攝IG／The Maddison Twins）

▲這對雙胞胎表示，分享男人十分正常，畢竟他們基本上是同一個人。（圖／翻攝IG／The Maddison Twins）

而分享男人以後，彼此之間是否會有忌妒的情緒？阿普麗爾提到，分享男人對於他們而言十分正常，因為「我們基本上是同一個人，我們真誠地分享一切」。

至於參與的男演員則坦言，雖然是一項商業活動，但「跟雙胞胎同床」是願望清單中的其中一條，受到邀請以後，令他無比興奮，也讓許多朋友感到忌妒。

對此，雙胞胎姊妹說明，他們很樂意再拍一次共享男性的影片，這將是非常有趣的經歷，如果以後有適合的人選，鐵定會再拍一次。

ET快訊
遊覽車遭削頭1死14傷　司機還原事發過程
高雄遊覽車1死14傷重大事故！陳其邁夜探傷患　最新指示曝
快訊／Meta又掛了！FB、IG都出錯　網哀號：開不了
洗牙後「牙縫慘變▲」他看傻！醫曝真相了
搭遊覽車喪命！他半小時前報平安「快到了」　成父女最後通話
獨／900萬保時捷電動車充不了電「進廠被晾10天」　車主痛批

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20歲雙胞胎「床上共用一男」！鬆口曝原因：我們就是同一人

快訊／越南國家主席武文賞請辭獲准　涉貪腐案上任1年就下台

MLB開幕戰前　高尺巨蛋外「台媒行李」被誤認可疑物！現場緊急封鎖

搭熱氣球輕生！男從460m高空墜地「乘客全嚇壞」　最後身影曝光

準備帶看6000多萬豪宅　女房仲「忘記關燈」整棟燒光光

日本福島縣外籍觀光客創新高！　一半都是台灣人

突襲加薩希法醫院！以色列聲稱擊斃90名哈瑪斯槍手　逮捕160人

福島核電廠「13年廢墟」內部震撼影像曝光！　留880噸高輻射核燃料

成人網紅發現表哥「花錢看我色片2個月」　崩潰：從小一起玩到大

瑜珈大盜！她偷麵包前「狂做120秒暖身操」　老闆驚呼：超靈活

女孩攔鑾轎哭求「繞路」加持　白沙屯媽祖駐留3mins後離去

每個人心中都有一首泰勒絲！　還沒等到她...Disney+上線演唱會

白沙屯媽祖5度訪童綜合醫院！　見「去年匾額有擺對」滿意離開

前妻與3兄弟路邊聊天 萬華角頭「噴醋」撂人圍殺

宋昰昀當小三片場和朴敏英0互動　上《認哥》突站起...真誠發言看哭了

台鋼啦啦隊「一粒」神技能！　跳應援還能3秒向球迷傳訊息

圭賢來台「雞湯＋滷肉飯」超懂吃！　嘗試「仙草」秒變臉...笑喊：像鼻涕XD

輝達殺手級AI晶片亮相！　黃仁勳發布最新款Blackwell晶片

吳宗憲氣Miusa陳零九爆緋聞　「想當天后，要放棄七情六慾」

媽祖突90度「轉進幼兒園」童體驗鑽轎底！喊：我愛祢

20歲雙胞胎「床上共用一男」！鬆口曝原因：我們就是同一人

快訊／越南國家主席武文賞請辭獲准　涉貪腐案上任1年就下台

MLB開幕戰前　高尺巨蛋外「台媒行李」被誤認可疑物！現場緊急封鎖

搭熱氣球輕生！男從460m高空墜地「乘客全嚇壞」　最後身影曝光

準備帶看6000多萬豪宅　女房仲「忘記關燈」整棟燒光光

日本福島縣外籍觀光客創新高！　一半都是台灣人

突襲加薩希法醫院！以色列聲稱擊斃90名哈瑪斯槍手　逮捕160人

福島核電廠「13年廢墟」內部震撼影像曝光！　留880噸高輻射核燃料

成人網紅發現表哥「花錢看我色片2個月」　崩潰：從小一起玩到大

瑜珈大盜！她偷麵包前「狂做120秒暖身操」　老闆驚呼：超靈活

貓咪打完疫苗回家「突急喘臉腫」！醫：再晚就危險　湯洛雯嚇壞爆哭

高雄遊覽車遭削頭1死14傷　司機看「限高4.3變2公尺」撞上涵洞

歐陽娜娜《永安夢》8台詞：只要你心中有陽光，到哪兒都可以再次生長

常悶癢不適？「日常5個習慣」教你維持私密處健康

撤銷陳重文的200萬交保案　高院：身為民代又有勾串證人之舉

不滿駕照被註銷！大叔衝監理站狂飆櫃台40分鐘

快訊／Meta又掛了！FB、IG、Messenger都出錯　網哀號：開不了

高雄遊覽車1死14傷重大事故！陳其邁夜探傷患　最新指示曝光

畢德歐夫／嘉科房價不漲才不合理　國人財富確實在倍增

「拜習會」後的美中關係　許信良：賴蕭配上台不應過度刺激對岸敏感神經

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

國際熱門新聞

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

麥當勞糖醋醬其實是水果味　網崩潰：毀了

大谷身價220億！愛妻拎「1290平價包」超親民

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

薪資只有1.9萬！27歲女碩士：我是不是錯了

男搭熱氣球輕生亡　乘客拍下最後身影

從小一起玩到大　女發現表哥「花錢看我色片」

人生最長4秒！　樂園推43公尺高空「無安全繩自由落體」

20歲雙胞胎共用一男！親曝原因：我們是同一人

要傷害大谷翔平！高尺巨蛋驚傳「炸彈威脅」

25歲罹胰臟癌　韓正妹YTR突宣布停更

新娘收到前男友手寫信　新郎讀完秒離婚

ShopBack宣布裁員近2百人　CEO道歉認錯

人夫意外發現愛妻「祕密相簿」　打開崩潰

更多熱門

相關新聞

從小一起玩到大　女發現表哥「花錢看我色片」

從小一起玩到大　女發現表哥「花錢看我色片」

澳洲27歲成人網紅貝克曼(Sharna Beckman)靠著在OnlyFans網站拍攝內容，每個月收入高達6位數，然而人紅是非多，她意外發現從小一起長大的表哥竟然也是她的帳號訂閱者，讓她覺得非常噁心。

李宓升格5寶媽！喜曬孕婦手冊

李宓升格5寶媽！喜曬孕婦手冊

吐司柴草皮曬太陽　他遠看以為豬

吐司柴草皮曬太陽　他遠看以為豬

網紅森田「美國賭城一晚狂贏百萬」！

網紅森田「美國賭城一晚狂贏百萬」！

300萬網紅裝窮賣慘6年騙粉絲！私下戴4萬名錶

300萬網紅裝窮賣慘6年騙粉絲！私下戴4萬名錶

關鍵字：

雙胞胎網紅

讀者迴響

熱門新聞

整顆椰子塞肛門！阿北找刺激下場慘

即／北市老公寓坍塌　深夜巨響嚇醒居民

買預售屋蓋好驚覺視線遭遮擋　楊謹華解約要賠942萬

快訊／大S開砲汪小菲「大著肚子被推倒在地」

傅崐萁迎駕白沙屯媽！「粉紅超跑」下秒右轉跑了

1穿搭「看得到整顆奶」妹子嚇爛　大票認證

快訊／大S驚爆嫁汪小菲10年「二死一重傷」！

薔薔遭搜索被上銬帶走！傻眼曝原因

必勝客推新品草仔龜比薩！驚人外型嚇歪眾人

遊覽車衝撞涵洞被削頭！他坐這位子當場慘死

快訊／吳婉君遭閨蜜「低級驚悚」流言攻擊！　何依霈痛心道歉：我無地自容

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

即／東成醬油認了混用他廠醬汁　開放退貨

高雄遊覽車「削頭」乘客慘死　家屬上車認屍

新北男大生喝醉　偷學姊貓虐殺

更多

最夯影音

更多
女孩攔鑾轎哭求「繞路」加持　白沙屯媽祖駐留3mins後離去

女孩攔鑾轎哭求「繞路」加持　白沙屯媽祖駐留3mins後離去
每個人心中都有一首泰勒絲！　還沒等到她...Disney+上線演唱會

每個人心中都有一首泰勒絲！　還沒等到她...Disney+上線演唱會

白沙屯媽祖5度訪童綜合醫院！　見「去年匾額有擺對」滿意離開

白沙屯媽祖5度訪童綜合醫院！　見「去年匾額有擺對」滿意離開

前妻與3兄弟路邊聊天 萬華角頭「噴醋」撂人圍殺

前妻與3兄弟路邊聊天 萬華角頭「噴醋」撂人圍殺

宋昰昀當小三片場和朴敏英0互動　上《認哥》突站起...真誠發言看哭了

宋昰昀當小三片場和朴敏英0互動　上《認哥》突站起...真誠發言看哭了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面