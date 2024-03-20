20歲雙胞胎「床上共用一男」！鬆口曝原因：我們就是同一人

▲澳洲雙胞胎找一名男演員3P，讓男演員十分興奮。（圖／翻攝IG／The Maddison Twins）

記者柯振中／綜合報導

澳洲20歲的雙胞胎姊妹阿米莉亞（Amelia Maddison）、阿普麗爾（April Maddison）靠著色情平台海撈600萬（澳幣，下同，約新台幣1.2億元），令外界感到十分震驚。沒想到，近日這對雙胞胎突然宣布，打算邀請一名男性來3P性愛，原因曝光後，讓男演員興奮極了。

根據《每日星報》報導，這對雙胞胎姊妹因為渴望賺錢，成年後就開始當脫衣舞孃，後來接觸到了成人社交平台，於是決定當情色網紅，結果短短2年內，就賺進了600萬澳幣（約新台幣1.2億元）。

雙胞胎姊妹的故事令人感到震驚，而爆紅以後，2人也嘗試做出大膽的決定，打算要拍攝「三人行」的性愛影片。

雙胞胎姊妹透過管道，尋找適合的人選，目前雙方正在洽談當中。阿普麗爾表示，想要加入這次的拍攝，男演員需要有強悍的體力，畢竟他們是雙胞胎，對於男性而言是雙倍負荷。

▲這對雙胞胎表示，分享男人十分正常，畢竟他們基本上是同一個人。（圖／翻攝IG／The Maddison Twins）



而分享男人以後，彼此之間是否會有忌妒的情緒？阿普麗爾提到，分享男人對於他們而言十分正常，因為「我們基本上是同一個人，我們真誠地分享一切」。

至於參與的男演員則坦言，雖然是一項商業活動，但「跟雙胞胎同床」是願望清單中的其中一條，受到邀請以後，令他無比興奮，也讓許多朋友感到忌妒。

對此，雙胞胎姊妹說明，他們很樂意再拍一次共享男性的影片，這將是非常有趣的經歷，如果以後有適合的人選，鐵定會再拍一次。