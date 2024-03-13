「木乃伊式綁法」太專業！親友悲喊：摀嘴虐打想哭喊都沒機會

▲男童被保母虐死，引社會譁然。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

北市1歲男童凱凱（化名）被兒福聯盟保母虐死，親友爆料，凱凱被保母用木乃伊式綁法綑綁，手法太專業，「真的很難讓我相信是一個幼教老師起身的保母可以辦到的。」

親友在臉書發文，「他只指責社工跟保母姐妹，不要對號入座誤導社會，「希望兒福聯盟可提供最有效的方式協助我們將案件水落石出即可，甚至於不需要兒福聯盟給剴剴道歉，我想這個要求並不困難吧？」

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親友指出，「我從頭到尾只圖還給凱凱一個公道！也就是我希望能將害死凱凱的兇手通通判處極刑，並非有期徒刑！因為整個案件太過不人道，對手無寸鐵的嬰幼兒如此殘忍，又是長期虐待致死，這已經不是一槍打死的那種瞬間的死法。」

親友強調，凱凱被精神肉體折磨，就算不綑綁，1歲多小孩也沒反抗能力，「此案的兇手還是木乃伊式的綁法將凱凱限制反抗能力，就連想哭喊呼救的機會都沒有！」

保母家人稱，沒聽到凱凱哭聲，也沒看到他被打。親友批，「完全就是全家人都在串供！根本已足夠全家收押禁見避免再度串供了！好好進看守所默念阿彌陀佛，我相信這些人才能感受到什麼叫無助！」

親友說，「另外在招魂儀式當天，我發現劉家裡有許多釣竿，以及非常多的雜物及海軍陸戰隊的帽子，我心裡突然寒了一下，我回想到我看見凱凱被綁的照片，手法太過於專業！真的很難讓我相信是一個幼教老師起身的保母可以辦到的！」

而有網友錄了疑似凱凱的影片，影片中傳來陣陣哭聲。親友說，「北北對不起你，我真的來晚了！如果我再強勢一點，如今也不需要讓你渡過那痛苦的幾個月！」

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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