全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝屣

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

衛福部4日做重大決定，宣布取消掛號費用調整「備查」制度，讓各家診所可依市場制度調整掛號費，未來掛號費恐出現漲價潮。對此，國民黨立委吳宗憲表示，看到衛福部宣布取消掛號費上限的新聞，他覺得可笑至極，該政策不僅是缺乏考量的政策，更看清民進黨毫無猶豫地在價值選擇的天秤上「不演了」、徹底站在與人民權益對立的另一邊。

根據衛生署99年公告，以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局備查後才能調漲，衛福部宣布，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」；醫事司司長劉越萍說明，掛號費用屬於行政費用，現在起全面回歸市場機制，不用再因為超過上限就要審查，但是要求醫療院所要將掛號費收費金額揭示於機構明顯處。

吳宗憲指出，依照現行規定，各醫療院所有門診150元、急診300元的掛號費上限，若因故要收取超過此上限的費用則需進行備查、經地方衛生局檢核，透過這種方式讓國民看病的負擔維持在合理範圍。但是，從此以後，健保掛號費會全權交由醫療院所自行決定。

針對這樣的調整，吳宗憲稱是「開創性」的調整，薛瑞元表示是為了讓「收費回歸市場機制」，此時此刻執政黨用這樣簡單一句話，就拍板讓健保掛號費漲至無上限，都不需要國師就可以預測，接下來這同樣的一句話，將讓電費、水費、學費、汽油費通通都漲。

吳宗憲說，眼看著四月電費就要漲價，現在又有廢除健保費上限緊隨其後，萬物皆漲的時代真的不遠了。一切都是先拆彈，為了賴清德就位總統前讓「漲聲響起來」。民進黨政府，選前都說不會漲，選後卻樣樣開始漲，這不是騙選票，什麼是騙選票？

吳宗憲說，在大開閘門的決策背後，有沒有考量相應的配套措施來把關病人權利？是否有取代衛生局備查的審核機制？該如何因應很可能出現的聯合上漲行為？通通沒有說。他不禁要問「執政黨究竟將人民看病就醫的權益置於何地？」民進黨為了幫5月即將走馬上任的賴清德鋪路，不惜大動作讓國家機器再度動起來，真是毫無下限，將人民的利益棄如敝屣。