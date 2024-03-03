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1月加班148小時！　能登地震77%輪島公務員超「過勞死線」

▲▼日本石川縣能登地震,輪島朝市,輪島朝市通,輪島火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本1月1日發生能登地震，輪島市災情最為慘重。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

日本石川縣1月1日發生能登地震，至今已逾2個月，然而從元旦起就不斷安排救災、收容以及各項援助的地方政府公務員卻也因此陷入長時間超時工作的過勞地獄。其中重災區輪島市扣除管理職的218名公務員中，就有167人1月加班超過100小時，平均加班時數超過148小時，遠超過「過勞死線」。

根據《朝日新聞》報導，石川縣輪島市在能登地震中受創最為嚴重，不只當地民眾因失去家園至今仍須住在緊急避難所，市公所職員們也為了處理各項事宜疲於奔命。

輪島市公所除了管理職以外，共有218名正規職員，而在218人中，1月加班超過100小時的就有167人，占整體的77%。此外，1月的整體平均加班時數更是超過148小時，遠遠超出被稱作「過勞死線（過労死ライン）」的100小時。

▲▼日本石川縣能登地震,輪島朝市,輪島朝市通,輪島火災。（圖／達志影像／美聯社）

輪島市公所指出，主要負責災害應對的防災對策課業務最為繁重，2023年1月沒有任何一位職員加班時數超過100小時，當時單月平均加班時數也只有15小時，如今卻有超過7成的員工單月加班超過100小時。

甚至有許多職員在地震發生後，沒有回家，每晚使用睡袋睡在辦公室的地板上，或是趴在桌上小憩。其中更有部分公務員自己也是受災戶，儘管住家全毀仍全心投入於救災工作。

穴水町總務課的負責人指出，雖然確切數據仍在統計中，但1月加班時數超過100小時的員工約在80%至90%。同樣仍在統計中的珠洲市公所更直言，「地震發生後至1月中旬幾乎所有員工都沒有休假過。」

珠洲市公所指出，加班時數暴增其中一項原因就是因為救援物資抵達的時間不固定。除了因為地震導致道路損壞，物資經常在深夜或是無法確定的時間抵達災區，還有避難所的營運工作、接聽確認安危的電話等，都是需要24小時待命的業務。

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