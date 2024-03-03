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兒子餐廳「撞倒孕婦」遭罵　母心疼：小孩才7歲，別仗勢欺人

7歲兒子在餐廳玩耍撞倒孕婦，遭到女方丈夫痛罵。（示意圖／Pixabay）

▲7歲兒子在餐廳玩耍撞倒孕婦，遭到女方丈夫痛罵。（示意圖／Pixabay）

 圖文／CTWANT

一名女子抱怨，7歲兒子在餐廳玩耍不慎撞倒孕婦，儘管送醫後無大礙，兒子卻被女方丈夫破口大罵，讓她相當不滿，認為這也不是什麼大事，怒轟「實在討厭這種仗勢欺人的垃圾」。網友對此紛紛不挺，直呼「恐龍家長」。

女子在臉書社團「匿名3公社」發文抱怨，當天開心去餐廳用餐，結果兒子在室內玩耍不慎撞倒一名孕婦，女方當下感到肚子很痛，後來送醫也無大礙。

不過由於孕婦的丈夫，當場對著女子兒子破口大罵，讓她相當不滿，除了認為「明明也不是什麼大事」，事後直指，「我兒子才7歲，你一個大人這樣算什麼東西？」

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怎料女子討拍不成，反被網友罵翻「小孩是沒大人教嗎？家教堪憂」、「恐龍家長」、「小孩在餐廳玩耍，本來就不是一件正確的事情」、「看醫生了嗎？我說的是版主」、「如果有事你們要負責」。

另外也有網友反問女子，「那是孕婦，妳兒子害人家流產妳拿啥賠？」「還好沒事，如果真的出事，妳還會在這PO文嗎？才7歲？ 7歲不教，難道等20歲真的出命才來教？」「兒子7歲不懂，那妳這個媽媽做了什麼好榜樣了？」「妳是上網討罵的嗎？」

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