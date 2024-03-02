　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩糧援站115死！　生還者直指「以色列軍隊」朝人群開火

▲▼巴勒斯坦平民「包圍車隊」搶糧釀112死。（圖／路透）

▲ 巴勒斯坦平民包圍車隊搶糧。（圖／路透）

文／中央社

部分在加薩搶糧災難中受傷的巴勒斯坦人今天表示，他們忙著為家人取得糧食之際，以色列部隊卻對他們開火，形容當時場景可怕又混亂。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）治下加薩地區衛生當局表示，有115人在2月29日發生的這起事件中喪命，將死亡歸因於以方開火，還稱此事為屠殺。

以色列則反駁稱多數罹難者死於踩踏或被車輾過。

不過，一名以色列官員也稱軍人對空鳴槍示警，接著對那些不讓開、被視作威脅的人開槍，被問及有多少人被擊中時，還說這是「有限的開火」。

此事凸顯遭以軍占領的加薩地區有序的援助分配行動瓦解，當地沒有政府，主要聯合國機構聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）也因據傳與哈瑪斯有關聯遭到調查而綁手綁腳。

路透社取得一段影片，當中有4名目擊者在加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）表示，自己遭以軍開火，還有人說戰車和武裝無人機也參與其中。

目擊者阿瑪德（Mahmoud Ahmad）說，他從28日晚上開始等運糧車隊，車隊29日早上終於抵達，飢餓難耐促使他冒險走到運輸路徑上，希望能為孩子取得麵粉。

救援卡車來到加薩北部時，他上前湊近車隊，但一輛戰車和「四軸」無人機隨即開火。他說，「我的背部受傷，流了一小時的血，直到親戚過來把我帶往醫院。」

他說，「援助進來時，戰車和四軸無人機開始對聚集的群眾開火，這些人是來為自己和孩子領取糧食的。他們（以軍）開始朝他們開火。」

吉哈德．穆罕默德（Jihad Mohammed）說，他當時正在拉希德（Al-Rashid）濱海道路的拿布希（Nabulsi）圓環等候。這是從加薩南部進入北部的主要運輸路線。

他說，「我們去等卡車，後來（以軍）就對所有人開火，我受傷了。」

被問道他是否認為以軍是故意朝他們開火，他說，「是的，沒錯。他們動用戰車、軍人、飛機…全都朝我們開火」。

薩密．穆罕默德（Sami Mohammed）當時和兒子在拉希德路上等待援助車隊抵達。他說，「我兒子跑到海灘上，他們對他開了兩槍…一槍擦過他的頭部，另一槍打中他的胸部。」他說以軍擊發子彈和砲彈。

另一名目擊者朱哈（Abdallah Juha）說，他當時試著為雙親取得一袋麵粉。「我們非常飢餓，我們什麼食物也沒有。他們朝我們開火…把我們壓扁。」他說砲火來自戰車。

朱哈頭部被子彈擊中，臉上包著繃帶。他說，「我的小弟哭了，因為他想吃東西。我要上哪兒去給他弄吃的？」

聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，聯合國團隊今天前往西法醫院，送去醫療補給品，並見了在此事中受傷的民眾。

人道事務協調廳說，「團隊到訪期間，該醫院還接收了逾70名遭殺害者的遺體。」（譯者：李佩珊／核稿：陳昱婷）

ET快訊
館長提減肥事件諷「只會拍片騙粉絲」　史丹利冷笑：是在靠北什麼
快訊／國1聯結車「衝出護欄」整輛翻毀
歌手滿舒克隱瞞HPV「至少4女感染」　女友怒爆
快訊／兄弟牛棚再丟2分　7局0比4落後巨人
YouTuber教霸佔YouBike　被罵爆道歉了
勞斯萊斯新車「人間天堂」專為他打造！　木頭就花了8000小時
劉在錫說到做到！西裝現身IU演唱會狂搖手燈　粉絲笑瘋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩糧援站115死！　生還者直指「以色列軍隊」朝人群開火

小孩像老婆前男友！他要求驗DNA　人妻慌了「1招想偷改結果」　

聯結車「搖搖欲墜」半懸空！如電影驚險場面　消防員垂降救人

韓69歲婦高空彈跳慘死！祖孫出遊成悲劇　工讀生認了「沒扣扣環」

羽田撞機滿2月！海保機5隊員今公葬　遺屬重回事故跑道獻花

加拿大陸生淪植物人！　母控：業餘拳賽遭職業選手「打到腦出血」

泰王次子偷娶美國嬌妻！痛失王位繼承權　爆他「正想辦法離婚」

老師不准買飲料！日小一生遠足中暑緊急送醫 家長怒提告

「牙刷塞GG」增加硬度！他騎乘激戰一半陰莖骨折　秒腫成茄子

落日與天線塔「疊成Q萌貓熊臉」　日本時隔7年再現奇景

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

加薩糧援站115死！　生還者直指「以色列軍隊」朝人群開火

小孩像老婆前男友！他要求驗DNA　人妻慌了「1招想偷改結果」　

聯結車「搖搖欲墜」半懸空！如電影驚險場面　消防員垂降救人

韓69歲婦高空彈跳慘死！祖孫出遊成悲劇　工讀生認了「沒扣扣環」

羽田撞機滿2月！海保機5隊員今公葬　遺屬重回事故跑道獻花

加拿大陸生淪植物人！　母控：業餘拳賽遭職業選手「打到腦出血」

泰王次子偷娶美國嬌妻！痛失王位繼承權　爆他「正想辦法離婚」

老師不准買飲料！日小一生遠足中暑緊急送醫 家長怒提告

「牙刷塞GG」增加硬度！他騎乘激戰一半陰莖骨折　秒腫成茄子

落日與天線塔「疊成Q萌貓熊臉」　日本時隔7年再現奇景

拿下在台執教首勝同時中止8連敗　獵鷹主帥歸功給球員

金山警攜手善心團體寒冬送暖　分局長沈明義率隊關懷弱勢

新房剛交屋！鄰居竟「打掉外牆」做成落地窗　屋主集體暴怒

男友在家一直硬！妹子看傻了「性慾太強？」　掀共鳴：我老公也是

直擊／天王韓星才唱2首歌「褲子狂往下掉」　螢幕突跳繁體字全場看哭

蘇丹紅是什麼？專家解答　「化學染劑」恐傷肝腎

基隆400年特輯開篇章　在地文史單彥博暢談市區變化

男rapper隱瞞HPV「至少4女感染」！女友就醫等不到他：這就是所謂負責？

快訊／國1嚴重事故！聯結車「衝出護欄」整輛翻毀　2人傷急送醫

館長提減肥事件諷「只會拍片騙粉絲」　史丹利冷笑：是在靠北什麼

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

國際熱門新聞

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

韓69歲婦高空彈跳慘死　工讀生認「沒扣扣環」

牙刷塞GG！激戰一半陰莖骨折　腫成茄子

英王室最帥成員45歲猝逝　疑飲彈自戕

泰王次子娶妻丟了繼承權　爆「正在離婚」

大白鯊遭開膛取肝　2分鐘精準捕殺

6月孕婦搭郵輪遭拒　全家剩她留碼頭

渣夫偷吃女同事　她挺孕肚摩鐵抓姦

人夫要求驗小孩DNA　老婆私下竟這樣做

傘柄「貼7字」成防盜神器！　540萬朝聖

告贏馬斯克！天價律師費1小時965萬台幣

遭殺前KGB幹員遺孀：普丁對台也是威脅

控OpenAI牟利　馬斯克告阿特曼等人違約

更多熱門

相關新聞

拜登宣布美國在加薩「首次空投」

拜登宣布美國在加薩「首次空投」

美國總統拜登1日宣布，該國將在加薩進行第一次軍事空投，以提供食物與其他民生物資。他向記者們表示，「我們需要做得更多，美國也將做得更多」，也坦言「向加薩提供的援助遠遠不夠。」

加薩平民搶糧釀112死　以軍遭控屠殺

加薩平民搶糧釀112死　以軍遭控屠殺

加薩死亡人數逼近3萬　北部將爆發饑荒

加薩死亡人數逼近3萬　北部將爆發饑荒

加薩空投物資「誤丟海中」數百人擠沙灘狂搶

加薩空投物資「誤丟海中」數百人擠沙灘狂搶

拜登喊下周停火　以色列、哈瑪斯態度保留

拜登喊下周停火　以色列、哈瑪斯態度保留

關鍵字：

以色列哈瑪斯以巴加薩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

浴室裝禦寒1神物　過來人推爆：洗澡爽翻

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

滴妹「罕見同框放閃小5歲男友」！

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

小S公公最後身影曝光！「1個月前還搭機旅遊」

明回暖！下周二飆30度　強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度

快訊／公公在家猝逝「小S悲痛證實了」！

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面