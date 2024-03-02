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大陸 大陸焦點 特派現場

小孩騎大車！陸10歲男童霸氣上路　後座載12歲女童

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州交警26日執勤時，發現一名10歲男童竟騎著電動三輪車在馬路上亂晃，後面還載著12歲的姊姊，嚇得交警趕緊將三輪車攔停，要求兩人下車走路回家，並叫媽媽過來把車子開回去。

從影片中可以看見，男童的身高並不高，騎在三輪車上都快看不到人了，後面的姊姊也才高出弟弟一點點而已。

警方將三輪車攔停之後，走過去幽默地表示，「你好師傅（指司機），多大今年？」弟弟回答，「10歲。」交警嚇了一跳，「啊？10歲？」後方的姊姊也接著回答，「我12歲。」

▼陸10歲男童騎車上路，被交警攔下。（圖／翻攝微博）

▲▼小孩騎大車！陸10歲男童霸氣上路　後座載12歲女童。（圖／翻攝微博）

接著，姊姊表示，他們要騎車去找媽媽，而且是媽媽叫他們騎車過去的。交警接著又問，「車上有頭盔你們怎麼不戴？」弟弟則急著回答，「我下車準備戴，才騎了一點點。」

交警則繼續問姊姊，「弟弟才10歲，你敢叫他騎這個車？」姊姊回答，「他想騎啊！」交警開始向兩人解釋，會將他們攔下來，是因為兩人年紀太小，規定是不能騎車上路的。

隨後，交警叫兩人下車步行離開，並打電話給兩人的媽媽，要求媽媽過來將車子開走。

更令人傻眼的是，媽媽到場之後竟還理直氣壯，「兒子說他要騎，我說那就騎吧，騎慢點，叫姊姊騎，誰知道是他騎！」交警回應，「他們兩個都不能騎啊！年齡都不到啊！」

根據大陸的交通法規，駕駛電動自行車上路須年滿16歲，騎自行車上路須年滿12歲。

▼媽媽到場將車騎回。（圖／翻攝微博）

▲▼小孩騎大車！陸10歲男童霸氣上路　後座載12歲女童。（圖／翻攝微博）

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