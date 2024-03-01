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她挺8月孕肚「衝摩鐵抓姦」　渣夫偷吃女同事還嗆：何必搞這麼難看

▲▼她挺8月孕肚「衝摩鐵抓姦」　渣夫偷吃女同事還嗆：何必搞這麼難看。（圖／翻攝臉書）

▲新加坡一名人妻挺著8個月孕肚，衝到摩鐵抓姦。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

新加坡一名人妻已經懷孕8個月，卻發現丈夫偷吃女同事，不惜頂著大肚子，親自前往汽車旅館抓姦。她氣到當場指著2人鼻子開罵，竟然反而被腥夫質疑，「那天我們只是結一個婚而已」，何必要把場面搞得這麼難看。

人妻在臉書公布抓姦影片時寫道，自己與丈夫一共交往4年多，登記結婚才剛滿3個月，加起來整整5年的感情，竟以老公出軌女同事收場。她2月初察覺丈夫行跡有異，月底才揪出鐵證，過去20多天，除了懷孕身體不適，也飽受心理壓力與折磨，非常擔心肚裡寶寶的健康。

根據影片，人妻親眼目睹背叛場景，委屈又憤怒地破口大罵，她直接向小三表明，丈夫早就是劈腿慣犯，「這幾年多少個了？妳不是第一個！」如今自己上門抓姦，都是在多年容忍後，被男方逼出來的。

我们结婚三个月，我怀孕8个月，我老公出轨了

长文，慎入 29/2/2024 这是最后一篇，关于我和TA的Po文。 （（我们结婚三个月，我怀孕8个月，我老公出轨了）） 2019-2024谈恋爱4年多 2023-11-18 注册结婚3个月 整整5年的感情 以老公和公司同事出轨收场 Yuna Chua

Big Red Flower 大红花發佈於 2024年2月29日 星期四

沒想到，丈夫竟然出言卸責，反問妻子「只是結一個婚而已」，何必要把場面搞得這麼難看。他還宣稱夫妻倆「已經談過了」，這一切只是玩玩，身旁的小三也不知道自己是有婦之夫。

人妻一聽更生氣，痛罵丈夫不負責任，並且轉向小三「連環逼問」。接下來，小三才改口坦承當初也有出席2人婚禮，也就是說，她分明知道勾搭上有家室的男人。

人妻回憶，丈夫交往期間就5度出軌，但以前都只被發現與其他女生「聊色」，沒有其他實質證據。去年6月求婚時，先生一度承諾收起玩心，要做個好丈夫、好爸爸，沒想到婚後僅僅三個月，竟然又再犯。

人妻自認沒做任何對不起老公的事情，甚至處處迎合丈夫，如今卻遭背叛，讓她感覺自己是個廉價的「倒貼貨」。不過，丈夫也反駁表示，他多次容忍妻子說話不算話，還要求老婆拿出自己「出軌」的證據。

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