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大谷太太不好當！MLB人妻曝「大嫂團恐怖規定」：有人慘被砸蛋

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平29日宣布婚訊，但有MLB人妻卻透露，球星的老婆其實一點也不好當。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

大谷翔平2月29日無預警宣布婚訊，卻始終不願公開結婚對象的身份。不過日媒Auone認為，大谷無法護住愛妻太久，因為大聯盟（MLB）選手的妻子一定會加入球隊的「大嫂團」，而大谷太太未來也勢必會在群眾面前露面。此前就有MLB人妻透露，要當職棒選手的妻子並不簡單，而且團內還有許多「恐怖規定」。

ETtoday新聞雲此前就曾報導，美國前職棒選手田口壯的妻子田口惠美子指出，大聯盟有著不成文的規矩，即職棒選手的妻子一定要在比賽時到球場應援，而且還要在比賽後準備全套的「吃到飽大餐」，以慰勞辛苦的球員。

▲▼美國職棒選手田口壯的妻子田口惠美子。（圖／翻攝自X）

▲田口壯（右）的妻子田口惠美子（左）婚前曾是TBS電視台主播，她在加入MLB人妻團後，曾著有《職棒大聯盟的妻子》一書。（圖／翻攝自X）

田口惠美子的說法受到了樂天金鷲前任監督石井一久的肯定，還曝光大聯盟會將球員的未婚妻視為家人，但女朋友則不行。田口惠美子更進一步透露，曾有球迷開罵「妳老公對球隊有什麼貢獻？」，而她熟識的某位MLB人妻還因此被砸生雞蛋。

除此之外，田口惠美子表示，她們作為妻子，還要不時注意球員老公的形象，而且MLB人妻們還會為丈夫定期做慈善募款、捐款，不過其中最大的障礙是人妻之間的金錢價值觀存在極大的落差。

田口惠美子透露，自己曾聽同球隊的球員妻子說「沒有私人飛機就不會去紐約」，但乘搭私人飛機到紐約一趟就要花上100萬日元（約台幣21萬元），奢華程度令人乍舌。不過她也坦承，自己加入MLB大嫂團以來從沒出過錢，所以相關聚會會有多少人參加、去什麼樣高級餐廳、誰幫忙付了錢，「觀察氣氛就知道絕對不能問」。

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