全球僅30個！珠寶盒翻出2公分黃金樂高積木　拍賣場57萬天價落槌

▲這款樂高積木是用14K金製成。（圖／翻攝自FB）



圖文／CTWANT

美國賓州一間非營利組織Goodwill近期收到一箱捐贈的慈善品，而他們在其中一個珠寶盒中，發現了一個高約2.5公分、但是造型十分奇特的樂高積木。而出乎意料的，這款樂高積木竟然是用14K金製成的，全球僅有30個，目前這個樂高已經在拍賣場以1.8萬美元（折合新台幣約57萬元）拍出。

根據《CNBC》報導指出，Goodwill其實一開始收到的是一個捐贈的珠寶盒，在打開之前，他們完全不清楚這珠寶盒中裝了哪些東西。沒想到在打開檢視的過程中，發現了一個疑似樂高積木的金黃色零件。

經比對之後，他們才知道這是樂高在2001年創造的生化戰士（Bionicle）系列中黃金卡諾希哈烏（Kanohi Hau）的面具，而且其是由14K金打造，全球限量30個，除了其中5個留給樂高員工外，剩下的25個均被贈送給客戶。

Goodwill的主管表示，這個罕見的樂高零件睽違了23年後竟重新問世，這真的十分特別。報導中也提到，Goodwill將這個小小的樂高積木送交拍賣，最低起標價為3300美元，在歷經48次出價競標後，最後這塊積木被以1.8萬美元成交。

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