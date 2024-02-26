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「世紀五中」5校百週年聯合校慶　主題營隊特色紀念品超吸睛

▲▼ 五所百年高中聯合校慶活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲基隆女中、新竹女中、嘉義高中、台南家齊女中、高雄女中等五所百年高中聯合校慶活動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日本總督府1922年頒布第二次台灣教育令，於1924年臺灣分別於基隆、新竹、嘉義、台南、高雄創建5所州立中學校，到了1945年台灣光復，陸續更名為省立中學，到直轄市市立高中與國立高中。因而基隆女中、新竹女中、嘉義高中、台南家齊女中、高雄女中五校聯合規劃「世紀五中，教育弘通」之五校百週年校慶，將在4月20日到12月7日之間，陸續舉辦百年校慶典禮。

▲▼ 五所百年高中聯合校慶活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲五校大秀百年校慶紀念品。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義高中於2023年即辦理師生登玉山活動，開啟百週年校慶活動序幕，並帶領高一二學生進行與學校相鄰之蘭潭環潭健走活動，結合SDGs聯合國永續發展目標，在百週年校慶之初讓學子能關心與認識在地人文與環境；校慶倒數100天，由校長帶領師生騎乘U-bike造訪嘉義市各大校友開業診所醫院，除提倡騎單車永續潔淨能源外，更回顧嘉中醫生搖籃之百年風華，以此為始，開展嘉中未來發展願景，為臺灣培育多元人才為目標。

▲▼ 五所百年高中聯合校慶活動 。（圖／記者翁伊森攝）

基隆女中迎接百周年校慶，籌辦「愛無限」活動，並安排空拍機拍攝，還與國家太空中心合作，讓福衛5號衛星進行高空取像，記錄學校百歲生日歷史軌跡。

▲▼ 五所百年高中聯合校慶活動 。（圖／記者翁伊森攝）

高雄女中基於「秉持榮耀，開創新局」的願景，從總結過去榮耀，到展現現在活力，最終能策勵未來發展，共規劃了30項慶典活動：於2024年1月1日辦理「雄女百年GO實力」路跑活動，師生及校友於高雄市劃上100足跡，為百週年校慶開啟序幕。另有百年輝煌的校史文物募集特展與紀念專刊，深耕教育成果的大師講座與教學作品展，連繫校友感情的主題曲「一輩子的朋友」MV和活動紀錄影片，展現藝術才華的學生校友美展與音樂劇等。尤其是校友會為母校百年榮耀留下地景紀念，特別邀請當代雕塑王秀杞大師，製作大型銅雕「舞向未來」與「閱讀女孩」，校友會發揮創意智慧，短短一個月就招募到百位校友家長熱情贊助，藝術恆久，百年同輝。

▲▼ 五所百年高中聯合校慶活動 。（圖／記者翁伊森攝）

新竹女中於2023年6月18日前往東京，找尋創校校長塚本清吉先生的後人，與塚本校長的媳婦及孫子見面，學校致贈寫有校歌的書法卷軸、塚本校長100年前治校的相片書，讓他們感動不已。塚本校長時代所興建的小禮堂陪伴竹女人度過百年，亦將列入古蹟，舉辦揭牌儀式

更與新竹市文化局合作，於今年將出版「國立新竹女中百年校史文物專刊」呈現竹女百年風華，並與新竹縣文化局合作辦理創校百年「世紀竹女御風翱翔」美展，展現本校藝術教育成果、推廣藝術創作，進而深化國人生活美學。辦理「沂風有愛」公益活動如:英文繪本說故事、偏鄉科學營隊、淨街、儀隊偏鄉表演等活動分享竹女人的愛心，另舉辦教學成果展與快閃表演等活動展現竹女人的活力。

▲▼ 五所百年高中聯合校慶活動 。（圖／記者翁伊森攝）

台南家齊高中喜迎百年校慶，校友會理事長陳秋娟率先以「衣齊傳承」結合永續發展目標之優質教育，帶領服裝甲級技術會員前往偏鄉中小學，推廣「縫紉」成為生活基本技能，藉由家政專業，體現家職做為家齊前身之優質傳承；今年1月下旬(1/24-1/26)，家齊更發起「齊行三好，送愛海角」活動，38名親師生在三天之內騎乘百里，將募得物資送至屏東伯大尼之家與滿州鄉，透過公益實踐與青春熱血，宣告百年校慶系列活動正式起跑。

為迎接百週年校慶，除了豐富多元活動外，五校各自製作百週年校慶紀念商品、紀念酒、紀念特刊、紀念影片與紀念歌曲等，為學校百歲生日獻上祝福與共同歡慶。除各校辦理活動外，去年2023年五校校長之間就進行討論，如何為台灣教育史上，在1924年北中南設立之五所台灣人能夠就讀的高中建校的盛事，共同聯合來辦理相關的慶祝活動。

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