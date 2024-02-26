獨／高雄網紅餐廳爆口角！男自傷滿身血　作勢攻擊消防員遭上銬

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市一間網紅餐酒館今(26日)店內傳出口角糾紛，一名男員工疑似持碎玻璃自傷，並將自己反鎖在2樓，其他員工緊急打119，請消防隊破門並將男子送醫，未料，男子疑不爽消防隊進入，對救護人員破口大罵，消防隊緊急請警方到場協助，經員警上銬壓制後，將男子送往醫院救治。

▲網紅餐廳發生口角糾紛，男子自傷被救出，鄰居、里長都指出男子是頭痛人物。（圖／記者吳世龍攝）

這起事件發生在26日上午9點33分，消防局獲報，一名男子手指割傷留了大量鮮血，需要送醫。救護人員到場時，店內滿是碎酒瓶、碎酒杯，男子則趴在地上，救護人員將男子喚醒，不過男子突然情緒不穩且不願配合，還將衝上樓將自己反鎖在2樓屋內。

▲警方到場協助壓制男子，由救護人員送往醫院救治觀察。（圖／記者吳世龍攝）

消防局又加派人車前往救援破門，不過消防隊上樓時，男子疑似不爽救護人員多事，自行開門又跑到另一間房間亂砸椅子，還作勢要攻擊消防員，並對著救護人員破口大罵。

警方接獲消防局請求支援，轄區員警抵達後，發現男子在1樓不停地咆哮，隨即將他壓制在地，並對他反手上銬，要求男子配合就醫。由於男子有自傷和傷人之虞，現場由家屬、員警陪同就醫，送至凱旋醫院觀察治療。

▲男子手指、手肘留大量鮮血。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居表示，這家餐廳是幾名年輕人合開的，這幾天常聽到店內吵架，還有人在摔東西，但不清楚發生什麼事情。里長表示，男子常常與鄰居爭吵，是這邊的頭痛人物。記者於現場找到疑似報案的餐廳員工，不過他說：「我不方便透露。」

▲這家網紅餐廳藏身於小巷弄，但有不少部落客探訪撰文。（圖／記者吳世龍攝）

這家網紅餐廳開在小巷弄內，在網路上頗具知名度，Google地圖有4.5顆星評價，用餐前還得先在網路預約，不少部落客曾撰文分享用餐心得，指出店家的紅油抄手令人難忘，來用餐會驚喜連連。

不過店經理於1月23日於臉書粉絲團PO文表示，餐廳只會營運到1月底，內文疑似指出主廚須配合醫師指示復健治療，請粉絲原諒她的決定，因為她不僅是店經理，更是主廚的太太，她不想失去先生。而最後一篇貼文則是停留在2月5日，店家表示要將店面頂讓，接手店家可用最少成本創業圓夢。

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