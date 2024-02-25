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4西方領袖現身基輔力挺　澤倫斯基：烏克蘭終將取得勝利

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭24日屆滿兩周年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭已奮戰730天，最終將會取得勝利，戰爭將會在烏克蘭提出的條件下結束。

根據BBC報導，澤倫斯基24日在基輔發表演說中強調，儘管所有人都希望戰爭結束，但這只能在烏克蘭提出的條件下進行，「這就是為什麼我們總是在『戰爭結束』這個詞後面加上『按照我們的條件』，這就是為什麼『和平』這個詞總是和『公平』出現在一起。」

澤倫斯基說，「我們正在為此而戰，在我們生命的730天裡，我們會在人生中最美好的一天取得勝利。」

▲▼義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、比利時總理德克魯（Alexander De Croo）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等4人於24日出席了基輔的紀念儀式。（圖／路透）

▲▼加拿大總理杜魯道（左1）、義大利總理梅洛尼（左2）、歐盟執委會主席范德賴恩（右2）及比利時總理德克魯（右1）等4人於24日出席了基輔的紀念儀式。（圖／路透）

▲▼義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、比利時總理德克魯（Alexander De Croo）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等4人於24日出席了基輔的紀念儀式。（圖／達志影像／美聯社）

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、比利時總理德克魯（Alexander De Croo）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等4人於24日出席了基輔的紀念儀式，他們獻上紀念花圈，緬懷在戰爭中犧牲的人民。

范德賴恩讚揚了保衛國家的烏克蘭軍隊，「你們成功阻止了俄羅斯對烏克蘭心臟地帶的攻擊，你們拯救了自己的國家、拯救了整個歐洲。」義大利和加拿大也宣布和烏克蘭簽署雙邊安全協議，希望能提振烏克蘭加入北約的希望。

這次美國並沒有派出高級代表出席紀念活動；去年美國總統拜登曾出席一周年紀念儀式。不過，澤倫斯基23日晚間與美國國會多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）會面，他表示這代表著華府依舊支持烏克蘭。

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