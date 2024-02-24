　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電進駐熊本！地價飆漲「2萬→20萬」　店家嗨：台灣很多有錢人

記者張方瑀／綜合報導

台積電（TSMC）熊本廠24日正式開幕，工廠位於人口僅4.３萬的熊本縣菊陽町，而台積電設廠也讓當地出現「半導體泡沫」的繁榮景象，不但地價從一坪2萬日圓（約台幣4300元）翻漲到一坪20萬日圓（約台幣4.3萬元），有地主表示他賣掉一塊地就能入帳3億日圓（約台幣6400萬元）。

根據日媒報導，熊本縣菊陽町的原水車站原本是一座無人車站，但自從台積電在當地設廠後，通勤時間出現大量人潮，有一名從東京轉職到當地的女子說，「原本以為來熊本的話上下班會比較輕鬆，但說實話，這和東京沒什麼區別。」

除了電車以外，周圍的道路在通勤時間也相當壅塞，當地計程車司機說，過去一年半以來工作量暴增，甚至有同行每個月的營業額輕鬆超過100萬日圓（約台幣21萬元）。

媒體形容，隨著台灣世界級的半導體製造商台積電進駐，菊陽町掀起了一波「半導體泡沫」，當地一間餐飲店的老闆黑川美智子就說，「聽說台灣很多都是有錢人，我期待營業額能一下子提高。」

▲▼台積電（TSMC）熊本廠（Jasm）24日正式開幕。（圖／路透）

▲台積電（TSMC）熊本廠（Jasm）24日正式開幕。（圖／路透）

當地一名地主田代國廣說，他擁有一片1800坪的土地，過去是用來養殖乳牛，如今隨著台積電進駐，地價瞬間飆漲，「前幾天銀行貸款的負責人跟我說，一坪要價20萬日圓，去年這個時候是10萬日圓（約台幣2.1萬元），但在半導體工廠建成之前每坪是2到3萬日圓，已經漲了好幾倍。」

田代國廣說，若這1800坪的土地賣出去，大概可以賺3億日圓左右，但他現在打算在這片土地上蓋公寓租給熊本廠的員工，藉此賺得房租收入。

熊本當地不動產公司董事小杉龍三指出，菊陽町原本有大片土地種植胡蘿蔔、稻米和花卉等農作，但現在則有許多住宅建築工程進行中，「這個工地的住宅預計8月竣工，由於台積電的進駐，光是我們公司就增加了數千萬日圓的銷售額，毫無疑問是接近泡沫的狀態，和我們預想的地價相比，目前還在上漲，不知道到底還會漲多少。」

不過，地價上漲也連帶影響到當地租房價格，當地明和不動產職員城聰美表示，有一間去年9月新建的3房2廳公寓，在台積電進駐之前的月租不到10萬日圓，現在漲到13.4萬日圓（約台幣2.9萬元），幾乎比熊本市中心還要貴。

儘管如此，租房市場仍相當競爭，城聰美說，「如果要等看實體屋的話，大部分就沒機會了，一下就被填滿了，所以現在的狀態是要請客人馬上決定。」

ET快訊
綜藝大哥電視台激戰女星！啪啪聲狂響　警衛闖入撞見三腳獸
擴大！　致癌「蘇丹紅」增至3批、下游至少10業者
米可白傳秘戀小2歲男星！　經紀人揭交友狀況：她桃花很旺
台積電熊本廠「蓋在高麗菜田旁」　員工通勤時間驚呆
Makiyo變超瘦！認有新對象　已跟兒子見面
琳妲說溜嘴「林襄加入味全龍」！　畫面急被卡
呼喊女兒「爸爸來了」　9歲妹妹心律出現反應
超車日本人！　最愛來台旅遊排行出爐
國民黨團共識營拍板8召委名單！　馬文君擬接國防

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

造價數億美元！烏軍宣布擊落俄羅斯A-50預警機　1個多月內第2架

廣島原子彈炸過的手錶！時間仍凍結「爆炸那一刻」　98萬拍賣成交

52年來首次登月！美「奧德修斯號」著陸後翻車　公司：還活得好好的

台積電熊本廠下午開幕！　年底量產成為「日本最先進晶圓廠」

東京人氣遊樂園收「恐攻預告」電郵！　警方搜索中

彭博：台積電熊本廠3件事「歐美難複製」　24小時輪班工地如不夜城

台積電進駐熊本！地價飆漲「2萬→20萬」　店家嗨：台灣很多有錢人

納瓦尼已死8天！老母親還無法認屍　被威脅：不秘密下葬就動手腳

俄烏戰爭滿2年　烏克蘭民眾漸疲乏不確定感加深

台積電進駐　熊本唯一百貨公司「新竹米粉」等台灣食材熱賣

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

薛瑞元燒聲！韓國瑜暖提醒　允帶熱茶備詢：立院很溫暖

台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

造價數億美元！烏軍宣布擊落俄羅斯A-50預警機　1個多月內第2架

廣島原子彈炸過的手錶！時間仍凍結「爆炸那一刻」　98萬拍賣成交

52年來首次登月！美「奧德修斯號」著陸後翻車　公司：還活得好好的

台積電熊本廠下午開幕！　年底量產成為「日本最先進晶圓廠」

東京人氣遊樂園收「恐攻預告」電郵！　警方搜索中

彭博：台積電熊本廠3件事「歐美難複製」　24小時輪班工地如不夜城

台積電進駐熊本！地價飆漲「2萬→20萬」　店家嗨：台灣很多有錢人

納瓦尼已死8天！老母親還無法認屍　被威脅：不秘密下葬就動手腳

俄烏戰爭滿2年　烏克蘭民眾漸疲乏不確定感加深

台積電進駐　熊本唯一百貨公司「新竹米粉」等台灣食材熱賣

辣椒粉含致癌「蘇丹紅」急下架702包蝦味先　香辣豬肉乾金門也有

不識字才沒考駕照！撞3姊弟害重傷　肇事阿伯自責...到處求神祈禱

達比修有今實戰練習談目標 去韓國之前準備好

造價數億美元！烏軍宣布擊落俄羅斯A-50預警機　1個多月內第2架

上完廁所行李全「消失」？　他拿走2物挨罰1萬元

劉致榮熱身賽對大學隊僅投0.2局！留滿壘危機後被換下

汪小菲宣布將再婚　MAKIYO認為會有變數

原本要擺林智平第4棒　古久保看好頂替陳俊秀

影響擴大！致癌「蘇丹紅」辣椒粉增至3批、下游至少10業者

廣島原子彈炸過的手錶！時間仍凍結「爆炸那一刻」　98萬拍賣成交

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

國際熱門新聞

被特斯拉棄單4000顆派　矽谷烘焙店稱損失50萬

H級無罩網美台上熱舞！　她媽媽幫忙拍的

23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」

輝達飆逾16%登「美股之最」　道瓊漲456點破39000點大關

台積電進駐　熊本百貨「新竹米粉」熱賣

男罹癌仍要找小三　服抗癌劑配壯陽藥

台積電進駐熊本　地價飆漲「2萬→20萬」

美軍阿帕契直升機「訓練時墜毀」釀2死

俄透過白俄繞過制裁　購買台灣精密儀器造戰車

道瓊、標普續寫新高！　輝達一度破800大關

最夯企業家都來自台灣！美媒：華爾街為他們瘋狂

貨車遭火車衝撞　司機猛踩一腳驚險躲死神

烏俄戰爭2週年　美對俄祭出逾500項新制裁

瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

更多熱門

相關新聞

東京人氣遊樂園收「恐攻預告」電郵！

東京人氣遊樂園收「恐攻預告」電郵！

日本東京多摩市的「三麗鷗彩虹樂園」宣布，由於收到恐怖攻擊威脅郵件，為安全起見24日臨時閉館，警視廳人員目前正在園內搜索危險物品。

日本京都市議會來訪蔡宗豪介紹台南綠豆湯

日本京都市議會來訪蔡宗豪介紹台南綠豆湯

彭博：台積電熊本廠3件事「歐美難複製」

彭博：台積電熊本廠3件事「歐美難複製」

日本網咖「台男被店員狂驅趕」　他傻了！全場逆風噴

日本網咖「台男被店員狂驅趕」　他傻了！全場逆風噴

直擊熊本台積村　員工專屬1000日圓「購物巴士一日遊」

直擊熊本台積村　員工專屬1000日圓「購物巴士一日遊」

關鍵字：

熊本台積電日本日韓要聞TSMC

讀者迴響

熱門新聞

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

陳珮甄爆遭作家H封鎖

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

2月底「超強運三星座」熬出頭！

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面