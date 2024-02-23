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學妹變壞了！警專生飯店開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

該女是警專第41期學員。（圖／翻攝當事人IG）

▲該女是警專第41期學員。（圖／翻攝當事人IG）

圖文／CTWANT

警察專科學校第41期的女學員疑似於昨（22）晚入住墾丁福華飯店後開毒趴，友人甚至直接將疑似k他命的吸食用具放在桌上，讓身為同學校的學長看不下去，於視螢幕錄影對方IG限動後PO上網，表示「學妹學壞了」，直呼趕快去抓她。

原PO在Dcard上發出一段影片，並寫下「保險櫃直接變拉K桌子，真的堪憂，建議復學直接驗尿」，原來是同為警專的學妹，昨晚疑似與友人入住墾丁福華飯店後，在房內飲酒、開咖毒趴助興，甚至到保險櫃將「K盤」（K他命吸食器）拿到桌上，而房內景象全被女學員高調PO上個人IG限時動態。

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女學員與友人疑似在飯店房內開毒趴助興。（圖／翻攝Dcard）

▲女學員與友人疑似在飯店房內開毒趴助興。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，引發許多同校學生留言「應該也要驗驗看有沒有陽性？」「大招就都招這種的，可悲」、「這種人還可以當警察哦？讓一堆刁民又有機可乘了，難怪一堆人說警察素質堪憂，剛剛看他主頁還有刺青用雷射掉的痕跡」、「所以這個學妹畢業了嗎？公開帳號這樣搞，素質呢？」

還有資深警察則直言，再不改變警界工作環境，未來擴大招生只會劣幣驅逐良幣，降低警界素質，「扯」、「開除剛好而已，敗壞警紀！」「不意外走上歪路」、「這種學校在不汰除學校可以關一關了」、「這種的拜託不要進來」。

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