增肌減脂要多吃「蛋白質」？　最新研究：攝取過多很傷動脈

▲健身圈都在講「增肌減脂」四個字，認為吃高蛋白可達到增強肌肉、減脂效果。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

2月19日發表於國際期刊《自然代謝》（Nature Metabolism）的一項最新研究表明，雖然攝取足量蛋白質能夠促進新陳代謝，因為蛋白質不易分解，身體需要消耗更多卡路里才能消化，但攝取太多蛋白質會增加脂肪、膽固醇和其他物質在動脈壁內外積聚，也就是血管出現斑塊，恐引發動脈粥狀硬化。

據《紐約郵報》的報導，該項研究的資深作者、匹茲堡大學心臟病學教授拉札尼（Babak Razani）指出，「我們的研究表明，為了追求更有效的新陳代謝率而增加蛋白質攝取量，並非健康萬靈丹，因為此做法很可能對動脈造成傷害。」很多人認為蛋白質的攝取對健康至關重要，但從長遠來看，攝取過多恐是有害的。

匹茲堡大學醫學院的研究團隊發現，攝取過量蛋白質會讓脂肪、膽固醇與其他物質累積在動脈壁，形成粥狀斑塊，使得血管硬化、狹窄、甚至阻塞，當粥狀硬化發生在供應心臟的冠狀動脈時，可能導致心絞痛、心肌梗塞、猝死等致命疾病。

倘若超過22%的飲食熱量來自蛋白質，可能導致免疫細胞活化程度增加，並對動脈血管斑塊的形成發揮關鍵作用。拉札尼與美國密蘇里大學哥倫比亞分校的新陳代謝專家米登多弗（Bettina Mittendorfer）合作的研究團隊，也經由小鼠研究發現，人體必需胺基酸「白胺酸」（leucine）會透過特定訊息機制引發疾病，改變特定細胞新陳代謝，例如血管系統稱為巨噬細胞（macrophage）的小型免疫細胞有可能因白胺酸出現異常，進而觸發動脈粥狀硬化的發展。

根據美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIH）的數據，要維持正常的體重，女性平均每天應攝取2000卡路里的熱量，男性每天應攝取2500卡路里的熱量。因此平均來說，如果女性攝取超過440卡路里的蛋白質，男性攝取超過550卡路里的蛋白質，就可能有對動脈造成損傷。然而，根據過去10年收集的數據顯示，美國人攝取大量蛋白質，且以動物性蛋白質為主，近4分之1美國人每天從蛋白質獲得的熱量佔比超過22%。

雖然雞蛋、肉、魚和豆類都是富含蛋白質的食物，但研究顯示，植物性蛋白質與動物性蛋白質之間的白胺酸濃度差異，可能就是對心血管、代謝健康產生不同影響的原因。這項研究結果對於營養師尤其重要，因為他們經常建議罹患重病者攝取富含蛋白質的食物，以維持肌肉量與體力。

拉札尼也建議：「也許盲目增加蛋白質攝取量是錯誤的。更重要的是，要從整體角度看待飲食、均衡膳食，這樣才不會在無意間加劇心血管負擔，特別是心血管疾病高風險族群。」他也非常興奮地表示，該項研究能激發針對如何以精確方式改變飲食的討論，並為未來的飲食指南提供極具潛力的資訊。

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