　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

增肌減脂要多吃「蛋白質」？　最新研究：攝取過多很傷動脈

（示意圖／翻攝自pexels）

▲健身圈都在講「增肌減脂」四個字，認為吃高蛋白可達到增強肌肉、減脂效果。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

2月19日發表於國際期刊《自然代謝》（Nature Metabolism）的一項最新研究表明，雖然攝取足量蛋白質能夠促進新陳代謝，因為蛋白質不易分解，身體需要消耗更多卡路里才能消化，但攝取太多蛋白質會增加脂肪、膽固醇和其他物質在動脈壁內外積聚，也就是血管出現斑塊，恐引發動脈粥狀硬化。

《紐約郵報》的報導，該項研究的資深作者、匹茲堡大學心臟病學教授拉札尼（Babak Razani）指出，「我們的研究表明，為了追求更有效的新陳代謝率而增加蛋白質攝取量，並非健康萬靈丹，因為此做法很可能對動脈造成傷害。」很多人認為蛋白質的攝取對健康至關重要，但從長遠來看，攝取過多恐是有害的。

匹茲堡大學醫學院的研究團隊發現，攝取過量蛋白質會讓脂肪、膽固醇與其他物質累積在動脈壁，形成粥狀斑塊，使得血管硬化、狹窄、甚至阻塞，當粥狀硬化發生在供應心臟的冠狀動脈時，可能導致心絞痛、心肌梗塞、猝死等致命疾病。

倘若超過22%的飲食熱量來自蛋白質，可能導致免疫細胞活化程度增加，並對動脈血管斑塊的形成發揮關鍵作用。拉札尼與美國密蘇里大學哥倫比亞分校的新陳代謝專家米登多弗（Bettina Mittendorfer）合作的研究團隊，也經由小鼠研究發現，人體必需胺基酸「白胺酸」（leucine）會透過特定訊息機制引發疾病，改變特定細胞新陳代謝，例如血管系統稱為巨噬細胞（macrophage）的小型免疫細胞有可能因白胺酸出現異常，進而觸發動脈粥狀硬化的發展。

根據美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIH）的數據，要維持正常的體重，女性平均每天應攝取2000卡路里的熱量，男性每天應攝取2500卡路里的熱量。因此平均來說，如果女性攝取超過440卡路里的蛋白質，男性攝取超過550卡路里的蛋白質，就可能有對動脈造成損傷。然而，根據過去10年收集的數據顯示，美國人攝取大量蛋白質，且以動物性蛋白質為主，近4分之1美國人每天從蛋白質獲得的熱量佔比超過22%。

雖然雞蛋、肉、魚和豆類都是富含蛋白質的食物，但研究顯示，植物性蛋白質與動物性蛋白質之間的白胺酸濃度差異，可能就是對心血管、代謝健康產生不同影響的原因。這項研究結果對於營養師尤其重要，因為他們經常建議罹患重病者攝取富含蛋白質的食物，以維持肌肉量與體力。

拉札尼也建議：「也許盲目增加蛋白質攝取量是錯誤的。更重要的是，要從整體角度看待飲食、均衡膳食，這樣才不會在無意間加劇心血管負擔，特別是心血管疾病高風險族群。」他也非常興奮地表示，該項研究能激發針對如何以精確方式改變飲食的討論，並為未來的飲食指南提供極具潛力的資訊。

延伸閱讀
少女月經來太早　慘遭無知父禁足1週「沒收手機1個月」
「阿嬤快死」才點頭…婆婆不准「二婚帶孩媳婦」入戶口　只寵大伯：你們欠我的
物品全被清空！已婚小姑回家暴走　嫂嘆「兒將升小學要有房間」：做錯什麼了？

ET快訊
鋒面抵達！溫度大降8度　下周連凍5天
00878噴漲賣掉？內行曝「當年1檔神級股」：現在破百
桃園機場內「這3站進出免費」！　一票都不知
台南夫妻出遊！後座妻被輾死　奪命瞬間曝
台國際大牌女星嚼檳榔！5線索超明顯　他爆神秘影帶：一看不得了
陸海洋館潛水員「手舉高」水底亡！　遊客緊盯10分鐘：以為假人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲「祖師爺級」遙感衛星墜地球　進入大氣層在太平洋焚毀

麻疹爆發！　WHO警告：全球逾半數國家「疫情風險高」

委內瑞拉金礦坍塌30死100多人失蹤　活埋畫面曝光

台灣晶片廠脫鉤中國　轉赴日本發展趨勢增加

荷蘭罕見重大工安意外！　修建中大橋「纜繩斷裂」倒塌釀2死

「贏在起跑點」卻走不下去！美名校生墜軌亡　7年前哥哥也輕生

越南校花檢察官性愛片外流　失婚丟工作！長官逼辭職理由曝光

男狂流鼻血嘴唇莫名腫起來　醫從他鼻子「吸出150隻活蟲」超震撼

美國7歲女童海邊挖沙「沙坑坍塌」活埋亡　心碎畫面曝光

南韓近萬名醫師罷工！癌末病患「手術遭延期」等死　抗議恐持續1年

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

歐洲「祖師爺級」遙感衛星墜地球　進入大氣層在太平洋焚毀

麻疹爆發！　WHO警告：全球逾半數國家「疫情風險高」

委內瑞拉金礦坍塌30死100多人失蹤　活埋畫面曝光

台灣晶片廠脫鉤中國　轉赴日本發展趨勢增加

荷蘭罕見重大工安意外！　修建中大橋「纜繩斷裂」倒塌釀2死

「贏在起跑點」卻走不下去！美名校生墜軌亡　7年前哥哥也輕生

越南校花檢察官性愛片外流　失婚丟工作！長官逼辭職理由曝光

男狂流鼻血嘴唇莫名腫起來　醫從他鼻子「吸出150隻活蟲」超震撼

美國7歲女童海邊挖沙「沙坑坍塌」活埋亡　心碎畫面曝光

南韓近萬名醫師罷工！癌末病患「手術遭延期」等死　抗議恐持續1年

等到了！超商咖啡「買2送2」爽喝　限時3天快買

男子「正月初二剪髮」！當晚舅舅車禍去世　竟被舅媽告：殺人罪

鳳山中山路宵夜街　20年佐丹奴收攤屋主開近2億求售

吉田輝星轉戰歐力士春訓好調　有望25日對決桃猿試身手

曼谷Big C看板「台灣人貼爆了」！全場點頭笑：很愛去無誤

掃碼看「高清」！新竹市警推違規紅單查詢　累積扣點也可查

若川普當選會繼續挺台？　蓋拉格：無論誰入主白宮都會

9旬翁網路認貌美乾女兒　「被灌迷湯」痛失250萬！報警逮車手

南消二大玉井支援區公所　模擬物資運送訓練與急救宣導

林子崴先發對韓華鷹3局無失分　交流賽有收穫「調整在進度中」

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

情侶「大頭貼機內」吞吐　路人扯布簾全曝光

這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

辦公室淪砲房　男女「前後衝刺」超嗨

騎電動滑板車闖紅燈！日女被大巴撞死

韓國醫院之亂數千醫師集體請辭！一文看始末

校花檢察官爆性愛片　長官逼辭職下場淒涼

公園長椅活春宮！　小情侶疊坐激戰

輝達盤後股價大漲　黃仁勳：AI觸及臨界點

市場靜待輝達財報　美股互有漲跌

路透社：伊朗提供俄羅斯400枚飛彈

外媒：中製商品繞道墨西哥輸入美國

新加坡被擠爆！　陸客還沒玩就「破產」

30歲女狂喝減重咖啡　昏倒送醫才知要洗腎

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面