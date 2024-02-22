另一半氣噗噗免驚！　12星座「這樣哄」讓他立馬心軟消氣

▲天秤座生氣時，可以主動放低姿態，發動撒嬌攻勢會讓他無法招架。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

另一半生氣時覺得很煩惱，不知道該怎樣讓他心軟嗎？《星座好朋友》為大家整理出讓12星座瞬間消氣的小方法，一起參考看看。

放低姿態，多點撒嬌

代表星座：金牛、天秤、天蠍、魔羯

金牛、魔羯最沒有辦法抵擋撒嬌了，他們只要一遇到撒嬌就只能乖乖投降，原本的怒火瞬間就會消失一半，因為他們不知道要怎麼回應你，慌亂之中也就忘了生氣，這絕對是轉移他注意力很好的一種方式。而天秤、天蠍其實很喜歡被放在手心的感覺，當你願意為他放低姿態，他就會有一種被尊重的崇高感，這時候的他們很容易享受在這樣的氛圍，也就自然滅了不少火。

▲重感情的巨蟹座其實相當念舊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

親朋好友幫你說好話

代表星座：牡羊、雙子、獅子、射手、水瓶

牡羊、射手、水瓶都是很重朋友的，朋友所說的話，經常會影響到他的決定，所以如果你請他的親朋好友說話，他們很容易耳根子軟原諒你，你一個人求情可能效果不夠大，但一群人幫你說話，他就很難不心軟。雙子、獅子都是很愛面子的，有時候事情鬧到親朋好友耳裡，他們是會比較尷尬的，尤其當他們又來替你說話的時候，他們就會不好意思拒絕，自然而然也就心軟原諒了。

讓你回憶他的好

代表星座：巨蟹、處女、雙魚

巨蟹、處女、雙魚都是特別念舊的，所以只要跟他們提到從前的點點滴滴，他們就會很容易心軟，其實他們是很不容易放下過去的，有時候只要多一點推波助瀾，讓他想起過去的好，他就會覺得事情沒那麼糟。