　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國爆「醫院之亂」數千醫師集體走人！病患陷危機　一文看懂始末

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP，下同）

文／中央社

韓國醫院本週陷入混亂，數千名實習與住院醫師為抗議醫學院招生增額，集體請辭，使病患陷入困境，重要的治療紛紛被取消，韓國政府則矢言不會在「必要」改革上讓步。

以下是法新社整理關於這次醫療改革的部分重點：

進行哪些改革？

首爾當局宣布，2025學年大學醫學院招生名額將大幅增加65%，每年增加約2000人，這是韓國醫療培訓系統多年來最大規模的調整。

官員表示，這次改革對於準備照顧老化人口和培養足夠的醫師，來緩解當前醫師短缺的問題至關重要。經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示，韓國每1000人只有2.6名醫師，遠低於37個已開發國家3.7名的平均水準。

數據顯示，由於相對稀缺，韓國醫師收入在OECD中名列前茅，且明顯高於韓國全國平均薪資水準。在標榜學歷至上的韓國，醫師社經地位非常高。

▲▼南韓首爾「五大醫院」住院醫師集體請辭、罷工，反對政府強行推動醫學生擴招的政策。（圖／CFP）

醫師為何不滿？

醫師表示，政府的改革計畫忽視該領域的真正問題。由於國民健康保險的財政激勵措施不當，以及醫療訴訟的風險，使得兒科和心臟內科等某些關鍵領域的專科醫師短缺。

舉例來說，2023年大量初級醫師申請從事心理健康、眼科和整形外科專業，但心胸外科等其他領域卻存在巨大缺口。

主導這次罷工的韓國實習住院醫師協會（Korea Intern Resident Association）在聲明中表示，除非政府解決「醫療服務工資低和濫訴等基本問題」，否則增加醫師總數不會有任何幫助。

他們表示，政府應採取措施，在發生「無法控制的醫療事故」時「減輕法律負擔」。

▲▼南韓大邱醫師脫下白袍，群起反對政府擴招醫學院生的政策。（圖／CFP）

▲南韓大邱醫師脫下白袍，群起反對政府擴招醫學院生的政策。

病患的反應

韓聯社引述醫療業消息人士的話報導，韓國5家主要醫院已將手術量減少達50%，以因應罷工事件。網路社群中充斥著病患接到醫院電話取消手術的貼文。

一名病患寫道：「我原定於下週二進行腦瘤手術，但被告知由於實習醫師辭職，因此無法進行手術。我很難過。醫師將病人當作人質是可以的嗎？ 」

另一名病患表示自己的乳癌手術在手術前兩天，被無限期延後。她寫道：「我對政府和醫院都很憤怒。我既討厭造成這種情況的政府，也討厭假裝不知道沒有什麼事比救治病人更重要的醫師。」

▲▼住院醫師請辭、罷工潮擴及至南韓全國，癌症手術等被迫無限延期。（圖／CFP）

人口未來困境

韓國預計將在2025年進入所謂的超高齡社會，這意味有1/5人口年齡在65歲以上。到2050年，這一占比可能達到44%。

官員表示，除非他們現在採取行動，否則醫師將因未來「需求驟增而不知所措」。

韓國政府表示，如果不改變目前的醫學院招生政策，2035年韓國可能出現約1萬5000名醫師的短缺。

韓國也是世界上出生率最低的國家之一，平均每位女性僅生育0.7個孩子，遠低於替代率，這意味人口正在老化並迅速萎縮。

▲ 南韓醫師大罷工，光州朝鮮大學醫院櫃台20日上午擠滿患者。（圖／CFP）

政治方面影響

韓國歷屆政府都曾試圖增加醫學院招生名額，像是2020年推動醫學院擴招計畫時，也引發大規模實習醫師罷工而宣告失敗。

但當時的公眾輿論對醫師更為有利，醫護人員因處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而普遍受到讚譽。

相比之下，現在民調顯示，高達75%民眾支持改革，他們厭倦在醫院的漫長等待時間。

部分分析人士表示，韓國總統尹錫悅領導的保守派政府正尋求在4月選舉之前利用此議題，屆時他所屬政黨有望自2016年以來，首次重新獲得國會多數席位。

ET快訊
桃園工廠惡火燒出廢氣！張善政示警2地區關緊門窗
遭爆女友是篠崎泫　Toyz親揭真相
賈玲狂瘦50公斤「日常菜單公開」！
司馬庫斯賞櫻「突上吐下瀉」　11人緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／路透社：伊朗提供俄羅斯400枚飛彈　官員曝未來會運送更多

飛機為何沒有「第4、13、14、17排座位」？　答案揭曉了

以色列準備大規模進攻拉法！拜登改變用詞　頻繁使用「停火」

韓國爆「醫院之亂」數千醫師集體走人！病患陷危機　一文看懂始末

這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

30歲女「狂喝減重咖啡」甩20kg　昏倒送醫才知：以後都要洗腎

18歲少女色誘多金繼父！　大談禁忌戀「搞出人命」慌喊：怎麼辦

涉捏造拜登一家醜聞　前FBI線人被抓包「和俄國官員約見面」

金融時報：中國祭招待旅遊、短影音　拉攏台灣年輕人

他接銀行電話「戶頭37萬瞬間消失」　竟是被AI口音騙了

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄黃色小鴨出事了！　瞬間強風一吹…淒慘變形照曝

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

宜蘭嚴重車禍！「10小車+拖板車」撞成一團　零件噴飛16人傷

黃色小鴨出事了！　瞬間強風一吹…臉部淒慘變形畫面曝

家放1300萬現金準備娶媳　回娘家過年被偷光...賊落網只剩20萬

快訊／路透社：伊朗提供俄羅斯400枚飛彈　官員曝未來會運送更多

飛機為何沒有「第4、13、14、17排座位」？　答案揭曉了

以色列準備大規模進攻拉法！拜登改變用詞　頻繁使用「停火」

韓國爆「醫院之亂」數千醫師集體走人！病患陷危機　一文看懂始末

這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

30歲女「狂喝減重咖啡」甩20kg　昏倒送醫才知：以後都要洗腎

18歲少女色誘多金繼父！　大談禁忌戀「搞出人命」慌喊：怎麼辦

涉捏造拜登一家醜聞　前FBI線人被抓包「和俄國官員約見面」

金融時報：中國祭招待旅遊、短影音　拉攏台灣年輕人

他接銀行電話「戶頭37萬瞬間消失」　竟是被AI口音騙了

綠營「外貌羞辱」徐巧芯醜又矮　白喬茵點2原因：仔細想想也還好

快訊／路透社：伊朗提供俄羅斯400枚飛彈　官員曝未來會運送更多

國小兄妹「魔鬼訓練」日睡6小時　兩學霸日程表曝！他爽睡9.5hrs

鹽巴、小蘇打粉清洗超NG！營養師教你「正確洗蔬果」去除農藥殘留

快訊／新北男獨坐頂樓吹風　當警消面墜落命危

SM開通Lucas官方帳號！「睡粉絲多劈」隔3年疑準備復出遭酸：了不起

IU、aespa Winter都在染！2024春季流行髮色盤點　一染顯白還有好氣色

陳睨／以馬內利兄妹沒了自由　家長職責不是幫孩子破關

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

韓國醫院之亂數千醫師集體請辭！一文看始末

公園長椅活春宮！　小情侶疊坐激戰

30歲女狂喝減重咖啡　昏倒送醫才知要洗腎

他接銀行電話　竟被AI騙光37萬

以將進攻拉法　拜登更頻繁催促停火

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

29歲癌末女辦「生前葬禮」　10天後安詳離世

新加坡被擠爆！　陸客還沒玩就「破產」

18歲少女色誘多金繼父　大談禁忌戀「搞出人命」

這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

年後減肥跟著做！教練曝「這運動」超燃脂

20歲英女海島度假　慘被以色列5男性侵

日女陳屍旅館！生前全身癱軟被牛郎拖進客房

更多熱門

相關新聞

深坑大火惡臭「喝牛奶可解毒？」　毒物醫給答案

深坑大火惡臭「喝牛奶可解毒？」　毒物醫給答案

新北市深坑區晚間傳出有不明燒焦味，且有多位民眾報案，甚至擴大到台北市文山區、大安區、中正區等地都出現災情，引發民怨。有些人擔憂對身體造成影響，想買牛奶「解毒」但醫師表示，這是沒有用的。並提醒有聞到的民眾，若出現3症狀，建議就醫。

南韓近9千名住院醫師辭職　威脅撤照也沒用

南韓近9千名住院醫師辭職　威脅撤照也沒用

南韓住院醫師罷工「近6500人集體請辭」！

南韓住院醫師罷工「近6500人集體請辭」！

春遊賞花到韓國僅約日本半價　航空旅遊業力薦給小資族

春遊賞花到韓國僅約日本半價　航空旅遊業力薦給小資族

艾菲爾鐵塔員工罷工　暫停開放

艾菲爾鐵塔員工罷工　暫停開放

關鍵字：

韓國醫院醫師醫療改革罷工

讀者迴響

熱門新聞

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

即／男子疑情變坐頂樓吹風　警消目擊墜樓

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

賈玲狂瘦50公斤「日常菜單公開」

洋蔥頻道「紅傑」配音員結婚了！　藏臉10年公開

屏東爆炸152天　高球製造商明揚董總請辭

即／桃園工廠惡火燒出廢氣！張善政示警2地區關緊門窗

元宵節三大禁忌一次看！

宜蘭嚴重車禍！10小車+拖板車撞成一團

「最美檢察官」陳漢章換回男裝！原因曝光

她染「菜花＋梅毒」嚇傻：2年沒愛愛了！

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面