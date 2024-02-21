這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

▲wyze監視器。（圖／翻攝自wyze官方網站）



記者楊庭蒝／綜合報導

智慧家居產品開發商Wyze Labs近日坦承，其監視器服務上周五（2／16）出現了嚴重的安全漏洞，使得1.3萬名用戶意外觀看到其他用戶的監視器畫面，引發了一場關於隱私安全的風暴。

根據公司透露，這次安全事件起因於其合作夥伴亞馬遜網路服務（AWS）的伺服器出現了技術故障，導致重新啟動後出現了錯誤，使得部分用戶在其事件標籤中看到了不屬於自己的監視器畫面。公司進行調查後確認，大約有1.3萬名用戶受到了影響，其中約有1,504名用戶點擊了這些畫面，部分甚至能直接觀看到事件影片。

Wyze解釋指出，這次安全漏洞是由於他們最近整合了一個第三方快取客戶端函式庫所導致，當伺服器負荷過大時，快取系統無法正確識別裝置ID與用戶ID，導致畫面連接錯誤。為防止此類事件再次發生，公司已經加強了安全驗證措施，並修改了系統以避免快取檢查，同時也在尋找其他解決方案。

值得一提的是，Wyze並非第一次遭遇安全問題。早在2019年，該公司就曾因外洩240萬用戶資料而受到批評，同時也有資安專家指出其產品存在著安全漏洞。此次事件再度引發了用戶對於其隱私安全的擔憂，許多人對於公司的處理方式表示不滿，認為其應該更加重視用戶的個人資料保護。