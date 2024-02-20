AV女優被發現陳屍家中！享年36歲　親友悲痛籌資喪葬費

▲成人片女星卡格妮琳恩卡特自殺身亡，享年36歲。（圖／翻攝自@flyingspreadies76）

記者邱晟軒／綜合報導

美國成人片女星卡格妮琳恩卡特（Kagney Linn Karter）於家中自殺身亡，享年36歲。警方透露，卡格妮是在當地時間上周四（15）日被發現於凱霍加縣家中過世，法醫當天收到了她的屍體。

根據《Daily Mail》報導，卡格妮的親友們在 GoFundMe 上設立了一個紀念專頁，替卡格妮的母親籌集葬禮費用。

募資發起人瑞秋、梅根是俄亥俄州2間健身房的所有者，她們回憶了與卡格妮的相識過程，卡格妮於 2019 年搬到俄亥俄州學習鋼管舞，儘管不太熟悉周圍環境，但在工作時總是表現出很多熱情。她們透露，儘管卡格妮擁有很多令人印象深刻的成就和才華，但這些年來，她一直在與心理健康問題奮鬥。

▲卡格妮家中輕生，親友上網募資喪禮費。（圖／翻攝自GoFundMe）

文中進一步指出，即使在最黑暗的日子裡，卡格妮仍然會出現在健身房中鍛鍊，隨時準備學習、貢獻、以任何她能做到的小方式改善自己。無論多麼地孤獨，她始終關心她的親友而努力，也經常在社區露面，盡其所能與心理疾病作鬥爭。

瑞秋、梅根透露，卡格妮和他們一起上的最後一次健身課是在2月7日，不到兩周後，卻接獲她在家中輕生的消息。截至目前為止，募款金額達到14,745美元，已超過最初8000美元的募款目標。

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