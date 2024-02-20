　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超靠近台灣！菲巴丹群島簽署備忘錄　計劃開發海巡隊避風港

▲▼巴丹群島省省長與菲律賓海巡隊簽署備忘錄，計劃把哈濤港開發為海巡隊避風港。（圖／翻攝自Facebook）

▲巴丹群島省省長與菲律賓海巡隊簽署備忘錄，計劃把哈濤港開發為海巡隊避風港。（圖／翻攝自Facebook）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電

菲律賓北端巴丹群島鄰近台灣。繼美菲雙方商討在巴丹島巴斯柯鎮開發一處新的民用港口，巴丹群島省省長今天與菲國海巡隊簽署備忘錄，計劃把巴丹島馬哈濤港開發為海巡隊避風港。

菲律賓海巡隊表示，巴丹群島省（Batanes）省長凱柯（Marilou Cayco）今天拜會位於馬尼拉的海巡隊總部。

海巡隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）與凱柯會面期間簽署協議備忘錄，將把巴丹島（Batan）馬哈濤港（Mahatao Port）開發為菲律賓海巡隊避風港。

兩人也討論菲國海巡隊能力建設及如何協助地方政府進行災害應變、海事安全、海上執法、海洋環境保護和搜救行動。

菲國海巡隊西菲律賓海特別參謀塔瑞耶拉（Jay Tarriela）、馬哈濤鎮長彭西奧（Pedro Poncio）及多位巴丹群島省鎮長參加這次會面。

凱柯去年8月告訴路透社，美國軍方和菲方正商討在巴斯柯鎮（Basco）開發一處新的民用港口。此舉將使美軍更容易進入這些鄰近台灣的菲國戰略島嶼。

巴丹群島位於台灣和菲律賓呂宋島之間，是控制呂宋海峽和其中的巴士海峽與巴林當海峽（Balintang Channel）進出樞紐。

隨著台海緊張情勢升高，巴丹群島戰略重要性引發關注。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）6日視察巴丹群島中離台灣最近的雅米島（Mavulis）海軍分遣隊，以及菲國海軍馬哈濤前方作戰基地建設情形。

鐵歐多洛指出，巴丹群島是菲律賓北部疆域「先鋒」，要求強化巴丹群島駐軍與建設。

對此，中國外交部發言人汪文斌8日表示，菲方應「慎重行事，不要在台灣問題上玩火」。鐵歐多洛則反擊說，巴丹群島是菲律賓領土，中國無權警告菲律賓在自身領土內要怎麼做。

ET快訊
早起的鳥兒做白工！國民黨6點排隊遞案　3小時就撤案
快訊／食安專報再等等！黃國昌提明加開院會　遭綠拉下協商
宮脇咲良「教堂掉出半球」穿超辣！　兩派爭議吵翻
快訊／晚安小雞要關2年！　陸方發聲了
快訊／台積電帶頭翻紅！　台股再刷歷史新高
21歲女晨跑「衣衫凌亂」棄屍樹叢！　陸男被執行死刑
快訊／支持白「21號加開院會」！　傅崐萁：集結在野監督民進黨
快訊／高雄女大生遭輾斃　身上「僅1張學生證」
夫妻同年同月生、同年同月辭世！　兒孫祝福：在天上續做比翼鳥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

納瓦尼遺體傳「深夜偷運出監獄」畫面曝！　醫護：身上全是瘀傷　

超靠近台灣！菲巴丹群島簽署備忘錄　計劃開發海巡隊避風港

泰勒絲不去泰國辦演唱會！　總理爆：新加坡砸5.6億獲東南亞獨家權

俄飛官駕Mi-8直升機叛逃烏克蘭　驚傳身中12槍死在西班牙

安保漏洞像篩子！美爆無人機偷向監獄運毒　11人被捕1男逃逸後死

以色列稱總統魯拉是「不受歡迎的人」　巴西氣炸召回駐以大使

西方軍援延宕　澤倫斯基：烏克蘭前線戰況艱困

水泥造塚封屍幼女！10歲男童遺體塞行李箱　毒蠍情侶遭控謀殺

日本地鐵怪人超多　他拍下對面乘客竟是「金童玉女」

歐盟正式調查TikTok！檢視兒童保護是否充足　違法恐挨重罰

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

《在暴雪時分》全員都是帥哥！　王星越2002年生...還比吳磊小

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

帶鸚鵡上車狂叫司機傻眼　她拿出玩偶：是腹語啦！

納瓦尼遺體傳「深夜偷運出監獄」畫面曝！　醫護：身上全是瘀傷　

超靠近台灣！菲巴丹群島簽署備忘錄　計劃開發海巡隊避風港

泰勒絲不去泰國辦演唱會！　總理爆：新加坡砸5.6億獲東南亞獨家權

俄飛官駕Mi-8直升機叛逃烏克蘭　驚傳身中12槍死在西班牙

安保漏洞像篩子！美爆無人機偷向監獄運毒　11人被捕1男逃逸後死

以色列稱總統魯拉是「不受歡迎的人」　巴西氣炸召回駐以大使

西方軍援延宕　澤倫斯基：烏克蘭前線戰況艱困

水泥造塚封屍幼女！10歲男童遺體塞行李箱　毒蠍情侶遭控謀殺

日本地鐵怪人超多　他拍下對面乘客竟是「金童玉女」

歐盟正式調查TikTok！檢視兒童保護是否充足　違法恐挨重罰

納瓦尼遺體傳「深夜偷運出監獄」畫面曝！　醫護：身上全是瘀傷　

台南首家門市！王品「享鴨」4月中旬進駐永華市長官邸

漢來「島語1泊2食保證有位」1人免6千元！住北投老爺贈早餐、特調

搶賣「紅魔8Pro」電競手機　米客邦募資2325萬被控詐欺結果出爐

嘉義滿是「翁天信」！轎車、公園姓名貼撕不完　環保局要罰了

早起的鳥兒做白工　國民黨6點排隊遞案「改食安專報」3小時就撤案

FTISLAND前成員宋承炫爆6月結婚！「為妻引退」婚後住美國

大陸證監會座談邀散戶出席　增加投資回報列建議

陸海警強登金門觀光船　民進黨團批得寸進尺籲「反制」

快訊／食安專報再等30天！黃國昌提明加開院會　遭綠拉下協商

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

國際熱門新聞

趙安吉亡！被爆駕特斯拉墜池溺斃

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

24年懷孕17次　她造假領400萬津貼

年後減肥跟著做！教練曝「這運動」超燃脂

緬甸上百民眾躲徵兵搶辦護照　爆發推擠2死1傷

納瓦尼逝世　川普打破沉默未譴責普丁

「七月半玉女」在日本趴趴走　民眾嚇壞

晚安小雞「老婆」被點名了！　柬埔寨總理1句話拆穿

墨西哥激烈槍戰！軍隊擊斃12名毒販

對獎中百億領不到半毛　超扯原因曝

毒蠍情侶水泥封屍幼女　兒遺體被塞李箱

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

胡塞武裝稱擊沉英國貨輪　「危險化肥」危及海域

更多熱門

相關新聞

泰勒絲不去！泰總理爆：新加坡砸5.6億拿獨家權

泰勒絲不去！泰總理爆：新加坡砸5.6億拿獨家權

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）巡迴演唱會Eras轟動全球，然而亞洲站僅在日本與新加坡舉行，也使其他國家粉絲惋惜不已。泰國總理近日卻爆料，新加坡政府其實向泰勒斯支付每場演唱會200萬至300萬美元（約新台幣6294萬至9442萬元）的補貼費用，藉此成功換取東南亞的獨家主辦權。他更稱，此舉「很聰明」。

快訊／「晚安小雞」柬埔寨關2年！　陸方發聲了

快訊／「晚安小雞」柬埔寨關2年！　陸方發聲了

許銘春否認「引進10萬印度移工」

許銘春否認「引進10萬印度移工」

赴陸旅遊團停招　王國材：若陸善意回應可重啟

赴陸旅遊團停招　王國材：若陸善意回應可重啟

緬甸上百民眾躲徵兵搶辦護照　爆發推擠2死1傷

緬甸上百民眾躲徵兵搶辦護照　爆發推擠2死1傷

關鍵字：

菲律賓東南亞要聞菲律賓海巡隊台灣巴丹群島省Batanes

讀者迴響

熱門新聞

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

長腿妹相親失敗！對話視窗看哭網友

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

梅西拍148秒影片澄清　還原香港比賽情況

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

趙安吉亡！被爆駕特斯拉墜池溺斃

新北已婚名醫爆騙砲女病患！　還要她和朋友上床

蘿莉塔被丟包廂　男友在廁所%%%

楊寶楨哽咽崩潰　黃暐瀚一看：這很怪

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

爺孫戀「36歲女友遭捕」恐被關！

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面