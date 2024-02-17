「死星」有隱藏海洋？土星衛星有望探索生命起源

▲土星一號衛星「彌瑪斯」！（左）（圖／翻攝自網路）



文／中央社

土星的衛星「土衛一」與電影「星際大戰」（Star Wars）的死星（Death Star）相似而聞名。研究人員說它還有引人入勝的差別：在冰凍和布滿撞擊坑的表面下方隱藏著海洋。

路透社報導，天文學家今天表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空探測船卡西尼號（Cassini）取得的土衛一（Mimas）自轉與軌道資料，證實在土衛一20公里至30公里厚的冰殼表面之下存在液態水組成的海洋。

天文學家說，這片海洋很可能於距今500萬年到1500萬年間形成。從宇宙的觀點來看，它是在不到2500萬年前的「近期」形成。

考量地球上最早的活有機體數十億年前在我們星球的原始海洋中出現，這些發現使得土衛一成為探索生命形成條件一個很有說服力的地點。

巴黎天文台（Paris Observatory）天文學家萊尼（Valery Lainey）表示：「乍看之下，這是太陽系中最不可能發現液態水的地方。它看起來古老且沉寂，有大量撞擊坑。目前沒有顯露出海洋存在的痕跡。」

萊尼是發表在「自然」（Nature）期刊上這篇研究的第一作者。

萊尼說，這使得太陽系中有5顆衛星具備表層下方存在海洋的有力證據，土衛一是其中最小的一顆，其他還包括土星衛星土衛二（恩賽勒達斯，Enceladus）、土衛六（泰坦，Titan）、木星衛星木衛二（歐羅巴，Europa）和木衛三（甘尼米德，Ganymede）。

還有一些其他衛星，包括木星衛星木衛四（卡利斯托，Callisto），被懷疑同樣在表層下存在海洋。

卡西尼號於2017年結束對土星及其衛星長達13年研究後撞入這個擁有巨大環狀系統行星的大氣層中。

卡西尼號觀測土衛一冰凍表層時，並未發現任何表明底下有海洋的變形。但研究人員確認，只有當存在著內部海洋而非固態，才能解釋其軌道變化。