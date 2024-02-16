王志安再指身障者不該參與造勢晚會　障盟回擊：重點是尊重陳俊翰選擇

▲中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰11日離世，大陸央視前記者王志安昨天下午在X感嘆他的歉意再也無法抵達，卻又於晚間發文指稱「身心障礙者參加造勢晚會健康風險高、非常不恰當」，「希望類似的悲劇不要再發生」，再次引發爭議。中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，重點應該是尊重陳俊翰的選擇，在有限生命裡要去好好追求夢想，為社會奉獻，她也無奈指王志安可能無法理解，很歡迎他來瞭解台灣障礙者生活和可以做的事情。

王志安昨晚發文指出，「經過這起事件，希望台灣社會在鼓勵身心障礙者參政的同時，能更謹慎讓這些人參加造勢晚會。 畢竟對陳律師而言，參加這種造勢晚會的健康風險實在太高了。 不管陳律師最後的離去是否和參加造勢有關，彼時的做法從維護身心障礙者健康的角度講，都非常不恰當。 陳律師已經去了，希望類似的悲劇不要再發生。」

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「重點是尊重俊翰的選擇。」洪心平受訪無奈表示，每個人都有自己健康狀況與體能考量，陳俊翰最讓人佩服的就是他不去在意這些事情，努力去追求夢想。「參政是他的選擇，沒有任何人強迫，他知道自己站上舞台那一刻，對於所有障礙者參與中華民國政治的代表性。」

回顧陳俊翰個人臉書，發文最後一篇停留在1月12日參與造勢活動，他寫下「人生成就解鎖，第ㄧ次參與大型造勢，雖然氣溫很低，看著台下爆滿熱情支持的群眾，內心感到滿滿的溫暖和力量。」

洪心平批評，「王志安整個腦袋從中國出來，就無法理解『你為什麼已經障礙還要跑出來』這件事情。他不瞭解台灣之所以了不起，就是有這樣的環境開放，讓所有想要的人去追求他要的東西，不管是什麼樣的狀況。」洪心平更直言，這就是為何中國障礙者很少出來的原因，因為他們覺得障礙者應該在家裡好好被包起來，才會這麼不瞭解。

洪心平指出，障礙者身體變化很快，生命稍縱即逝，但也因此會有自覺，要在有限生命裡要去好好追求夢想。而且照障礙者與照顧者本身更是瞭解什麼狀況有風險，不然每天出門大家都有風險，而陳俊翰雖是重度障礙者，但他連學業都完成了！或許大家每天會權衡如何活下去，陳俊翰選擇一條可能有風險，但是願意去奉獻追求的路，這才是我們佩服的原因。

洪心平表示，中國把所有障礙者用保護的名義不讓他們出來、沒有見人的權利，就看不到障礙者為夢想燃燒的生命熱度。或許王志安不瞭解台灣民主是怎麼回事，才會講話一直踩到紅線。她真心建議，犯錯沒關係，但是還是要去知道為何這些東西那麼不一樣，很歡疑他來瞭解台灣障礙者生活和可以做的事情，這和中國非常不同。