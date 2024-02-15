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加州滅門血案！前Google工程師一家4口陳屍公寓　疑殺妻兒後輕生

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 亨利一家4口陳屍屋內，疑似謀殺家人後自殺。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州發生印度裔家庭滅門血案，一名軟體工程師疑似在家中接連殺害妻子和4歲雙胞胎兒子，隨後飲彈自盡，事件曝光後震驚社區居民。

綜合《鏡報》及NDTV，加州聖馬刁（San Mateo）警方12日上午獲報前往舊金山及聖荷西之間，位於加州海岸Alameda de las Pulgas的一間住宅，發現一家4口陳屍屋內，未發現任何強行進入的痕跡。

死者為37歲男子亨利（Anand Sujith Henry）、38歲妻子本津格（Alice Benzinger）和一對4歲雙胞胎兒子。本津格被發現在浴缸裡遭到槍殺，亨利的遺體倒在附近，據信是在殺害家人後開槍自戕。孩子的死因尚不清楚，但不是被槍殺，當局研判可能是被悶死、勒死或服用過量藥物致命。

執法部門消息人士透露，亨利使用一把9毫米口徑的手槍犯案，警方也證實在浴室裡發現遺體、手槍和一個彈匣，據報是在幾個月前合法購買。

亨利生前曾是Google及Meta軟體工程師，本津格也從事科技業，在線上房地產公司Zillow擔任資科經理。根據法庭紀錄，亨利2016年曾向妻子提出離婚，但最後並未離異，2020年在灣區購買這棟價值約210萬美元（約新台幣6600萬）的房子，兩人大約在這時有了孩子。

鄰居向當地媒體表示震驚，因為這家人「看起來一直都很好」，也經常看見他們帶著孩子到附近散步。犯案動機目前尚不清楚，但警方稱這是一起獨立事件，對大眾不構成威脅，調查仍在繼續。

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