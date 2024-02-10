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社會 社會焦點 保障人權

快訊／新竹初一連2火警！1男遭重物壓住慘死　夫妻檔送醫不治

▲▼ 新竹連兩起火警，3人命喪火窟 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹新豐鄉三合院火警，夫妻檔送醫不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

大年初一傳悲劇！新竹縣今晨連續傳出2起火警，關西鎮一棟三樓民宅今晨5時55分發生火警，警消到場時已全面燃燒，屋內一名男子遭重物壓住，被警消人員尋獲時，他已明顯死亡；此外，6時03分時，新豐鄉也發生大火，一處三合院平房遭烈焰吞噬，警消人員於屋內救出一對官姓夫妻，但2人經送醫後雙雙不治，2起火警的起火原因仍待調查釐清。

▲▼ 新竹連兩起火警，3人命喪火窟 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲關西一棟3層樓建物火警，男子遭重物壓住，葬身火窟。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣一早連續發生2起火警，5時55分時關西鎮一棟3樓建物火警，警消獲報到場時現場已全面燃燒，緊急布下水線灌救，並進到屋內搜救，但於房間內發現一名男子遭重物壓住，已明顯死亡。

另外，新豐鄉青埔村一處三合院民宅同時間也發生火警，警消人員隨即派遣新豐、湖口、山崎及第一大隊共10車27人前往搶救，並於火場內救出一對官姓夫妻檔(男性、61歲，女性、58歲)，但2人已無生命跡象，經緊急送醫後仍不幸宣告不治。

▲▼ 新竹連兩起火警，3人命喪火窟 。（圖／記者陳凱力翻攝）

初步了解，關西民宅火警燃燒面積約120平方公尺，損失約100萬；新豐鄉三合院火警燃燒面積約300平方公尺，損失約100萬，此案依規通報火調人員、稅捐單位及社會處，而至於兩起火警的起火原因仍待進一調查釐清。

▲▼ 新竹連兩起火警，3人命喪火窟 。（圖／記者陳凱力翻攝）

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