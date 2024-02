印度拆除伊斯蘭違建！穆斯林氣到暴動「槓上政府」　已2死百餘傷

▲印度政府因拆除2座伊斯蘭違建建築,引發當地暴動,目前已造成2死數百傷。(圖/翻攝自X)

文/中央社記者林行健新德里9日專電

印度宗教對立出現激化跡象,北部城鎮地方政府昨天拆除一座伊斯蘭教學習中心及一座清真寺,引發當地暴動,截稿時已有2死及百餘人受傷。

印度北阿坎德省(Uttarakhand)哈爾德瓦尼市(Haldwani)市政管理機構昨天派隊拆除被認定為違章建築的一座伊斯蘭教學習中心與一座清真寺,社區居民阻止不成,雙方爆發肢體衝突,石塊與棍棒齊飛。

由於暴動失控,哈爾德瓦尼地方當局昨晚宣布宵禁、切斷網路通訊,並准許警察向暴民開槍,各級學校今天也暫時停課。

北阿坎德省警方今天表示,有2人在暴亂中喪生,至少100多人受傷,其中許多是警察及工程人員。

哈爾德瓦尼距印度首都德里約300公里。根據「今日印度」電視台的影片,警局、車輛遭人縱火,醫院內擠滿等待包紮傷口的警員。

網路上已充斥各種仇恨訊息,穆斯林族群認為自己被針對及冒犯,而印度教族群則指責穆斯林違法在先,還攻擊公務人員。

BREAKING:



Terrorist attack in Haldwani in the Indian state Uttarakhand.



4 killed & 250 wounded after an Islamist mob of around 5000 ppl armed with petrol bombs & rocks attacked 200 police officers guarding the demolition of an illegally built mosque



???????? pic.twitter.com/kAZiRLFRpk