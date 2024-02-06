快訊／農業部再採台糖9處肉豬場　156件樣本都沒驗出瘦肉精

▲農業部代理部長陳駿季說明台糖肉品最新檢測結果。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國產台糖安心豚梅花肉片被台中市食安處檢出含有「乙型受體素西布特羅」（俗稱瘦肉精），農業部日前公布45項樣本檢驗結果均呈陰性。農業部再擴大清查台糖位於台中市等6縣市共9場肉豬場，今檢驗結果出爐，包括豬隻血清、毛髮共156件樣本，均未驗出瘦肉精。

農業部代理部長陳駿季表示，除了這次下架回收的來源牧場嘉義縣南靖場外，為確保食安問題，不只侷限單一牧場，連日也擴大清查台糖分布在台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣等6縣市共9處肉豬場進行聯合採樣，各處肉豬場規模不一，每棟均採樣5頭豬隻，樣本數是連日採樣工作最多的一次。

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陳駿季指出，這次擴大清查台糖其他9處在養豬場，進行豬隻毛髮、血清、飼料等採樣工作，因為數量龐大，目前130件血清、26件毛髮都是零檢出，其餘還有26件飼料樣本仍在檢驗中。

陳駿季重申，跟台中市政府檢驗的同一批肉品，也就是同一天生產、屠宰、分切的同品項肉品，先前經過中央畜產會、食藥署、SGS實驗室三個單位檢驗，都沒有驗出乙型受體素西布特羅，也強調任何實驗室都經過認證把關，不會有任何人可以輕易滲透，檢驗經得起公信力。