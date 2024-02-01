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快訊／挪10億公款豪爽過　台中銀董座1500萬交保

記者黃哲民、葉國吏／台北報導　

台中商銀董事長王貴鋒涉嫌挪用逾10億元公款，新北地檢署以涉犯《證券交易法》特別背信等罪嫌，向法院聲押王男等3嫌，在今天凌晨5時許王貴鋒被裁定1500萬交保，限制住居、出海出境；周哲男800萬交保，限制住居，限制出境、出海；賴麗姿300萬交保，限制住居，限制出境、出海。

▲▼台中商銀董事長王貴鋒1500萬交保。（圖／記者黃哲民攝）

▲台中商銀董事長王貴鋒1500萬交保。（圖／記者黃哲民攝）

檢警調專案小組獲報，指王貴鋒擔任台中銀100%持股子公司台中銀保險經紀人公司負責人時，將本身核決權限提高至1億元，從2014年起以台中銀或保經公司租用公務車為名，租購奧斯頓馬丁Aston Martin、勞斯萊斯Rolls-Royce、賓利Bentley等跑車名車，供自己代步或接送親友，租期屆滿沒把車過戶給台中銀或保經公司，使銀行及保經公司受有共2億餘元損害。

▲▼ 台中商銀董事長王貴鋒涉挪用逾10億元公款，租購豪車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲台中商銀董事長王貴鋒涉挪用逾10億元公款，租購豪車 。（圖／記者戴上容翻攝）

專案小組蒐證後，認為王男等人涉犯《證券交易法》特別背信、不合營業常規交易、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》等重罪，使台中商銀與台中銀保險經紀人公司損失共逾10億元。

▲▼ 台中商銀董事長王貴鋒涉挪用逾10億元公款，租購豪車 。（圖／記者戴上容翻攝）

檢方漏夜複訊後，認為王男、賴女與周男涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡與勾串滅證之虞，向法院聲押禁見3人。今晨5時許，法官裁定王貴許1500萬交保，限制住居、出海出境；周哲男800萬交保，限制住居，限制出境、出海；賴麗姿300萬交保，限制住居，限制出境、出海。

 
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