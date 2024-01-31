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社會 社會焦點 保障人權

快訊／1小時湊齊50萬交保金！浦韋青一臉倦容　快步離開地檢署

記者陳以昇、陳韻如／台北報導

職棒樂天桃猿前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱涉嫌幫樂天女孩私接商業活動，暗槓利潤。桃園地檢署昨(30日)發動搜索，並帶回浦韋青、陳元凱等15人，其中包含4名樂天女孩、6名證人。浦韋青、陳元凱今早訊後移送桃園地檢署，檢方複訊後，諭知浦韋青50萬元交保、陳元凱聲押。浦韋青稍早在1小時之內湊齊50萬元交保金，一臉倦容快步離開地檢署。

▲▼ 替樂天女孩私接商演，浦韋青交保快步離開地檢署 。（圖／記者陳以昇攝）

▲替樂天女孩私接商演，浦韋青交保快步離開地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

桃園地檢署昨擴大搜索本案，並搜索浦韋青、陳元凱住家、辦公室共5處，另搜索黃泓霖、張于庭、林金東住家及實際經營之冠誠公司、昱巧實業社及安東尼公司處所共7處，總計搜索12處。

▲▼ 替樂天女孩私接商演，浦韋青交保快步離開地檢署 。（圖／記者陳以昇攝）

▲浦韋青友人一小時左右帶著交保金前往地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

被告部分，檢方帶回蒲韋青、陳元凱、樂天女孩等9人，以及6名證人，共15人被約談，其中樂天女孩部分陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂則被列為被告。全案訊後將浦韋青、陳元凱2人移送桃園地檢署複訊，樂天女孩部分則全數請回。

檢方今下午2時許完成複訊，陳元凱遭檢方聲押，浦韋青部分則諭知50萬元交保，而約1小時後，浦韋青湊齊50萬元交保金，一臉倦容踏出地檢署，但面對記者提問，他不發一語快步坐上車離開。

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