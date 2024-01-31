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信義區搶千萬名錶！幕後藏鏡人曝光　偏門打工群：找人幹票大的

信義區去年底發生千萬名錶搶案，警方抽絲剝繭追出幕後藏鏡人，誇張的是主嫌自白因為怕被抓，而上網僱打工仔結夥搶劫。（示意圖／本刊繪圖組）

▲信義區去年底發生千萬名錶搶案，警方抽絲剝繭追出幕後藏鏡人，誇張的是主嫌自白因為怕被抓，而上網僱打工仔結夥搶劫。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

去年底台北市信義區千萬元的理查米勒(簡稱RM)名錶遭搶，幕後藏鏡人原來是34歲白牌車司機蔡男，他自曝是在「偏門打工」臉書和Telegram群組上發送消息，言明「找人幹票大的」，並因此招募到劫匪和司機，想讓自己置身事外，但卻依然難逃法網。

回顧案情，信義區逸仙路上某咖啡兼名錶店，1月29日下午2時許，43歲王男和洪男與賣家相約有意購買全台唯一一只、1180萬元的理查米勒限量名錶，女店員在小包廂將錶取出後，王男假意上廁所，壓制店員一把搶走手錶，女店員肉身擋在門前放聲大叫，路人見狀上前合力將王男壓制報警，警方依現行犯逮捕送辦。

全球限量200隻、全台唯一一只要價1180萬的理查米勒名錶強盜案，轟動社會，警方不排除主嫌已找好賣家才策劃犯案。（圖／翻攝畫面）

▲全球限量200隻、全台唯一一只要價1180萬的理查米勒名錶強盜案，轟動社會，警方不排除主嫌已找好賣家才策劃犯案。

王男落網後，先供出接應把風的司機洪男，搶案發生後12小時，警方在苗栗造橋逮捕洪男，深入追查，原來他們倆都是打工仔，被僱來搶劫。據了解，當天搶案失風後，司機洪男逃逸時車上還有戴著眼鏡、身材微胖的34歲主謀蔡男，警方隨即增派人手，20名人手調了近千支監視器一一分析，找到案發後連續變裝、換乘交通工具的蔡男，日前於住處將他和妻子逮捕。

蔡男落網後自白「怕被抓不敢搶劫，才上網找幫手」。蔡男是在「偏門工作」臉書和Telegram群組等通訊軟體上大辣辣「徵才」，要找膽大心細、體格好的對象「不敢做壞事不要問」，更謝絕吃藥（吸毒）吃壞的、問好玩的，慫恿走頭無路、有前科的「反正沒路不如跟我闖一次」，言明佣金30萬起跳且「當天做完現領」。

搶案發生後，搶匪王男先落網，警方12小時火速在苗栗逮捕接應司機，後續深入追查並調閱近千支監視器，日前逮捕主嫌夫妻檔。（圖／本刊資料照）

▲搶案發生後，搶匪王男先落網，警方12小時火速在苗栗逮捕接應司機，後續深入追查並調閱近千支監視器，日前逮捕主嫌夫妻檔。

蔡男看中王男身高185公分、體格粗壯且有殺人、妨害自由、傷害等多項前科並遭通緝，被安排為主要行搶人，還幫他買了一套西裝，好符合演出品鑑千萬名錶的派頭，有毒品、強盜前科的洪男則被委以租車任務。當天王男進入咖啡名錶店就位後，他和司機洪男一起坐在租來的車上隔著街「督軍」，並指派洪男進店買咖啡，刺探是否一切依計行事，未料千算萬算仍功虧一簣。

搶案失風王男被當場壓制後，蔡男和司機2人一起落跑，中途他先下車，指示司機將租來的車開到苗栗返還，為了洗脫嫌疑設下斷點，蔡男開始故佈疑陣，不但搭計程車前往台北轉運站，還數度轉換交通工具及變裝，最後從劍南捷運站搭車回淡水租屋處。1月3日警方到蔡男家逮人，其妻也一併遭逮，蔡男坦承犯案，全案依《組織犯罪》、《強盜》等罪嫌送辦。

據了解，蔡男自稱開設旅行社，專門經營國外旅遊，因為疫情衝擊改跑白牌車，一個月收入一、兩萬元，他坦承因缺錢才會策劃行搶，落網時戶頭裡僅剩不到10萬，不過對照他徵人時承諾「佣金30萬」，但僱來的2人，1人只拿到1千多元租車錢、一個僅有一套西裝就鋃鐺入獄，警方不排除蔡男已經找到買家，正擴大偵辦中。

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