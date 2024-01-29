快訊／網紅跑全聯、家樂福惡搞拍片！　警方台中逮到人了

▲網紅與攝影師惡搞賣場拍片，稍早2人在台中被逮了 。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

記者許權毅、黃宥寧、戴若涵／台中報導

網紅「詹姆士（呈）」為了拍片，日前與攝影師跑去全聯、家樂福將飲品、零食當場打開食用，接著又放回架上，此舉曝光後引發外界撻伐。全聯及家樂福紛紛表示提告不和解，稍早傳出在台中逮到2人了，警方證實此事，目前刑事局第四大隊第2小隊正前往台中，要將人帶回台北，至於詳情仍有待警方進一步說明。

▲網紅詹姆士大鬧全聯、家樂福，兩度拍影片道歉。（圖／翻攝自IG）