林森錢櫃6死惡火倖存者　坐輪椅出庭：我拿生命在唱歌

記者黃翊婷／綜合報導

台北林森北路錢櫃KTV在2020年4月間發生一場大火，造成6人死亡、54人送醫。台北地院昨日（26日）開庭審理此案，蔡姓倖存者坐著輪椅出庭，形容當時無人通知火警，他根本就是拿生命在唱歌；錢櫃董事長練台生則強調已與多名受害人及其家屬達成和解，全案將在5月15日宣判。

▲火災現場，大樓內部被燒毀。（資料照／消防局提供）

回顧整起事件，2020年4月26日上午10時57分左右，台北林森北路錢櫃KTV的5樓突然竄出火光，由於當時正在進行電梯工程，5樓以上樓板被打通，安全逃生梯的門也全被打開，導致火勢瞬間一發不可收拾，濃烈黑煙直接將大樓吞噬，就如同2根大煙囪，現場畫面十分可怕。

▼▲當時的受困者趴在窗邊狂甩外套求救。（圖／ETtoday資料照）

事故發生之後引發各界關注，沒想到檢警進一步調查，赫然發現當時消防警報是被關閉的狀態，許多民眾是歡唱到一半，聞到煙味才驚覺發生火災。時任台北市長的柯文哲還曾率領市府官員道歉，強調現行檢查制度沒有效果，制度造成漏洞，的確是他們要深刻反省、檢討，在制度上面，沒有辦法保護市民權益，應該要道歉。

而事情經過9個月之後，消基會與部分受害者在2021年1月20日前往台北地院遞狀，提出團體訴訟，要向錢櫃、迪廣公司、練台生及5名員工、王姓工頭等人求償3972萬2194元。

根據《聯合新聞網》報導，此案26日在台北地院進行審理，蔡姓倖存者坐著輪椅出庭，控訴事發當下無人通知火警，他就像是拿著生命在唱歌；錢櫃董事長練台生則強調已與多名受害人及其家屬達成和解，他會負起賠償責任。整起案件的結果，將在5月15日進行宣判。