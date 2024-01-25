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內湖正妹竟是「黑寡婦」！劈腿2男害1死　酒店黑歷史起底

廖姓女子去年3月才因前後任男友爆發糾紛，釀成一死，年底時廖女新結交的2名新歡竟再互捅濺血。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲廖姓女子去年3月才因前後任男友爆發糾紛，釀成一死，年底時廖女新結交的2名新歡竟再互捅濺血。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市內湖安康路上一處民宅去年3月發生一起兇殺案件，25歲廖姓女子的兩名男友爆發衝突，造成一死一傷，相關案件還在審理之時，去年年底廖女重新結交的兩名新對象竟再次為愛互砍，多次衝突讓附近居民相當頭痛，而廖女在美麗外表下的慣性劈腿和「吸男大法」，也讓她的「黑寡婦」名號不脛而走。

據了解，廖姓女子外表清純可人，曾做過酒店小姐，因此認識23歲的高姓男子與45歲的潘姓男子，並同時與2人交往，雙方互相並不知道對方的存在，而廖女的一切花銷更是全由2人負責。

潘男遭救護人員從5樓抬下送醫，緊急搶救9天後仍不幸不治。（圖／翻攝畫面）

▲潘男遭救護人員從5樓抬下送醫，緊急搶救9天後仍不幸不治。

2023年3月21日凌晨，高男前往廖女住處時恰好遇上45歲的潘姓男子，雙方當場爆發衝突，潘男持刀劃中高男右臉耳際處，高男也拿出折疊刀反擊，刺中潘男頸部、四肢等處10多刀，潘男緊急搶救9天後仍不治。

事件發生後，闖下大禍的高男與廖女還一度向警方供稱「潘男自殺」，所幸警方在現場發現打鬥痕跡，鑑識中心採證後從血跡噴飛範圍，加上潘男的慣用手為左手，而警方也在潘男的左手發現刀傷，當場戳破高男的謊言。而這起案件仍在審理中，廖女卻在12月底再度因感情糾紛而成了社會案件主角。

身材魁梧的高男捅死情敵潘男後，聯合廖女向警方報案指「潘男自殘」，但謊言卻當場被戳破。（圖／翻攝畫面）

▲身材魁梧的高男捅死情敵潘男後，聯合廖女向警方報案指「潘男自殘」，但謊言卻當場被戳破。

2023年12月30日，34歲的李姓男子欲向廖女復合不成，帶著2把小武士刀翻進廖女的住處，卻撞見廖女與新結交的34歲林姓男子相好，當場持刀朝林男猛刺，造成林男肩膀中刀。李男落網後態度平靜，表示自己原以為可以和女友復合，未料卻發現女友另結新歡竟是自己的「好兄弟」，認為遭戴綠帽，才會醋勁大發。

本刊調查，李男早在先前就因不滿遭到廖女分手，多次前往廖女住處「談判」，讓廖女嚇得通報家暴，並聲請保護令獲准，但李男仍不斷前往騷擾，還在酒後闖入廖女住處，砸毀相關物品揚言要和廖女同歸於盡，類似行為就已至少報案過3次。

不過警方事後也發現，遭刺傷的林男其身分是毒品通緝犯，同時還在廖女的身上查獲安非他命，附近居民也透露，廖女住家出入複雜，常有不同男伴陪她回家，且經常傳出爭吵聲，懷疑廖女不排除是鎖定藥頭求包養，「以鮑換藥」，才會導致情殺糾紛不斷。

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