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男友嗨玩迪士尼！他靠「1招」收服在家女友...網驚呼：生存欲極強

迪士尼樂園無庸置疑是許多家庭、情侶、夫妻、朋友等都喜歡去的夢幻天堂。（圖／迪士尼樂園官方網站）

▲迪士尼樂園無庸置疑是許多家庭、情侶、夫妻、朋友等都喜歡去的夢幻天堂。（圖／迪士尼樂園官方網站）

圖文／CTWANT

你的另一半是否經常求生欲拉滿呢？不論是情侶或是夫妻，常常因為做對一件事情、說對一句話，即使自認只是個渺小的行為，但靠著隨機應變的能力，成功化險為夷的絕地求生心態，卻足以讓另一半強烈感覺到自己有被放在心上。日前，就有一名日本女網友分享，男友和他的友人們一同去迪士尼樂園遊玩，但因為女友不在身旁，男友便使出1妙招，不忘讓女友驚喜「偽現身」，貼文PO出後，許多網友連連笑翻，「男友生存欲極強！」

一名日本女網友近日在社群平台Ｘ（前Twitter）發文，「男友和他的朋友們去了迪士尼，很感謝我的男友，也帶我去了那裡。」沒想到仔細往貼文中的照片一看，原來是原PO的男友將她的證件照拿在手上，站在遠處和迪士尼樂園的城堡合照，再將照片傳給原PO，目的就是為了讓原PO感受到男友的用心，即使沒辦法一起前往遊玩，但依舊有將她放在心上、「帶」在身邊。

一名日本女網友16日在社群平台X上分享，男友和朋友們一起去迪士尼樂園遊玩，卻不忘利用她的證件照和樂園合影，讓她「偽現身」在那。（圖／翻攝自X @osqocz） 

▲女網友開心表示，男友和朋友們一起去迪士尼樂園遊玩，卻不忘利用她的證件照和樂園合影，讓她「偽現身」在那。（圖／翻攝自X @osqocz）

貼文一曝光後，許多網友並不是針對男友的暖心舉動先做評論，而是「歪樓」針對男友拿出原PO的證件照開始笑著議論，「為什麼是拿著證件照啦哈哈！不能選一張比較漂亮一點的照片嗎？」、「如果是我會很高興啦，但看到照片的部分就……」、「證件照與迪士尼，哈哈哈！」、「怎麼會有人隨身攜帶女朋友的證件照！」

不過，男友求生欲極強的行為也隨即引發大批網友熱議，不少網友紛紛稱讚原PO男友，「學起來了，我下次也要試試看！」、「封他為最好的男朋友。」、「這個做法真的太天才了啦。」、「這樣就能一起玩了耶。」

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