幕後／藍選舉南部大敗傳多位黨部主委請辭　黃昭順選完就北上找朱立倫

▲國民黨高雄市黨部主委黃昭順。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨在總統大選戰敗，黨主席朱立倫表示，他將一肩扛下，繼續努力至任期結束。不過，現在傳出有幾位南部黨部主委有可能會在謝票後請辭，據悉，高雄市黨部主委黃昭順選後曾北上找朱立倫，但朱希望黃能一起留到與他任期同時結束，至於南部其他縣市主委也有傳出將請辭，後續是否將掀起一股黨內風暴，值得觀察。

侯友宜這次總統大選在南部大輸，國民黨文傳會主委林寬裕在選後第一場中常會結束後表示，國民黨許多論述都很正確，但畢竟敵不過整個國家機器，且大環境對國民黨比較不利，國民黨在南部4縣市大概輸了70多萬票，未來國民黨在南部要持續深耕，長期為地方服務。這樣的言論似乎直指南部得票數少是侯友宜敗選的原因，不過，國民黨南部輔選人士表示，這樣定調敗選原因似乎有點不公平，且南部已從上屆韓國瑜輸120萬票縮小為75萬票，這樣的檢討沒道理。

對於這次總統或立委選舉選不好，南部不少地方主委決定請辭。國民黨台南市黨部主委林進旺日前受訪就表示，他在2022年底答應接下台南市黨部主委職務時，就向黨中央表明，在完成市長及總統兩次選舉的階段性任務後就卸任，預計辦完各區感恩餐會後就會離開。

據悉，黃昭順在選前就有跟朱立倫提過選後要離開，選後沒幾天她馬上北上找朱，不過朱表示，希望黃可以與他同進退。高雄市黨部部分幹部也知道此消息，但他們都認為「現在能扛起重任的人真的不多」。

高雄藍營人士表示，高雄主委不停在變動，軍心根本沒辦法穩定，2020年莊啟旺辭職後由李哲華兼任，之後許福明回鍋，中間又穿插羅世雄，2023年才由黃昭順接任，短短三年換了三個主委，儘管這次高雄立委全軍覆沒，但黃真的非常努力，目前只有黃可以扛起重任，也只有她有能力處理高雄財務困境。

該人士表示，高雄未來的戰場在議會，需要熟稔議事運作的主委來處理，如果黃可以留下來，這一年可以好好做、好好規劃，2026高雄不管是小雞還是母雞可以先做全盤的規劃，「以她的實力，高雄真的需要她」。