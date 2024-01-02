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沒智慧型手機時代「上大號怎打發時間？」　掀一票回憶殺

上廁所,便祕,便秘,尿尿,馬桶,脫褲子。（示意圖／記者林緯平攝）

▲原PO好奇，過去沒有智慧型手機，大家上大號都怎麼打發時間？（示意圖／記者林緯平攝）

記者陳怡靜／綜合報導

網路便利的現代，人手一機早已成了生活的日常，不論追劇、購物、看新聞以及查資料等，閒來無事都能隨時靠滑手機來殺時間。一名網友好奇，突然回想起過去還沒有智慧型手機的年代，「大家大便都在做什麼事情打發時間？」貼文曝光後，隨即釣出一票回憶殺。

原PO在PTT八卦板以「以前大便的時候都在幹嘛啊」為題問卦，正在上大號的他，突然好奇了過去沒有智慧型手機的年代，上大號都在做什麼事情打發時間，「看漫畫還是看著牆壁發呆啊？」

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貼文曝光後，立刻引發眾人回憶，最多人點名看書或報章雜誌，「背論語」、「傳呼機、報紙、雜誌」、「看漫畫、看報紙」、「看遊戲攻略雜誌」、「智障型手機也有遊戲玩啊」、「看報紙小說啊！我金庸倪匡都是這樣看完的」、「算微積分」、「看讀者文摘的笑話」。

此外，也有不少人提到，會把廁所內有文字的東西都讀一遍，「看沐浴乳跟洗髮精背面的字啊」、「背洗髮精成分」、「衛生紙的製作工法」、「寧願看衛生紙盥洗用具說明，也死不看書」、「看廁所牆壁上的笑話」。

事實上，過去就有不少醫生叮嚀，上廁所不要滑手機，本站過去曾報導《大便別滑手機了！醫吐4下場「痔瘡都被擠出來」　極限15分鐘》。許多人蹲馬桶怕無聊，會把手機帶進去滑，不僅容易造成頭暈、腳麻，甚至還會導致便秘長痔瘡，長期下來對於身體造成相當負面影響。

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