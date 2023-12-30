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加州掀「4層樓高巨浪」沖垮海堤　恐怖畫面曝！20人一度被捲走

圖文／CTWANT

由於受到太平洋風暴的影響，美國加州海岸近日出現多次驚人巨浪，部分地區的浪高甚至高達12公尺、有4層樓之高，不僅吸引不少民眾旁邊圍觀，甚至有衝浪愛好者試圖挑戰，但當中傳出有9名衝浪客挑戰失敗受傷送醫，也傳出有20名遊客被巨浪短暫捲走。

根據《CNN》報導指出，由於受到太平洋風暴的影響，美國加州海岸近期出現許多巨浪，在28日當天甚至出現20多英尺高的巨浪沖垮了海堤，海浪甚至進入了加州沿海城市的街道上，同時有20名觀浪的遊客短暫的被海浪沖走，而好在最後無人傷亡。

加州出現4層樓高罕見巨浪「海堤被沖垮」　9衝浪客挑戰受傷20遊客被捲走

▲▼ 巨浪吸引衝浪愛好者挑戰。（圖／達志／美聯社）

加州出現4層樓高罕見巨浪「海堤被沖垮」　9衝浪客挑戰受傷20遊客被捲走

而29日當天，雖然海浪的高度有略為下降，但當地氣象局也預估，在30日晚間可能還是會在加州中部、南部海岸出現15至20英尺高的海浪。

如此高的海浪自然也吸引不少喜好衝浪的民眾前來挑戰，而當中也出現有9名衝浪客因為挑戰失敗而受傷送醫的情形。

洛杉磯氣象部門也發出警告，表示這是多年來從未發生的巨大海浪與沿海洪水事件，甚至還針對聖地牙哥、橘郡、聖路易斯奧比斯波、聖塔芭芭拉、文圖拉郡和舊金山等地發出巨浪警告。

加州出現4層樓高罕見巨浪「海堤被沖垮」　9衝浪客挑戰受傷20遊客被捲走

▲ 巨浪也帶來淹水災情。（圖／達志／美聯社）

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