　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國三生割喉案　小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的我們處理

針對新北割頸案，網紅小商人稱已打電話給天道盟請人去了解。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲小商人表態要請廣告車公布犯罪者。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，掀起PTT與Dcard網友憤怒肉搜兇手，被新北地方法院警告下架涉案少年的記事、照片等資料，引爆大眾不滿。對此，網紅小商人迅速調查表示，「這幾位小鬼並非屬於任何社團，所以各位不用擔心。就算有，敢保這種的也不是啥咖，敢出面保的，我們敢處理。」。

前議員、網紅「呱吉」邱威傑28日在臉書發文評論此事，一句「與其打爆廢死聯盟的電話，不如打給天道盟吧」，引起網紅小商人注意並表示，「說得有道理，所以剛剛有打過去請人了解了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，小商人29日也發文表示，他請了幾位朋友去問問在地的社團，確認這幾位小鬼並非屬於任何社團，所以各位不用擔心，「就算有，敢保這種的也不是啥咖，敢出面保的，我們敢處理」。

小商人提醒，目前網路上有許多案件人物的IG帳號，但無法確定是否為真，或是反串的帳號，提醒網友要冷靜判斷；另外，有人指出兇嫌家違建，「所有疑似的住址，我們都有查過，產權皆跟他們沒關係，沒意外是租的機率高。其他幫他們嘴秋的小鬼，有資料的話，我們也能一併查，看看有啥蛛絲馬跡。」

小商人表示，檢調單位如果以殺人罪或者預謀殺人去辦，就算是未成年，也會關好一陣子，並非未成年就沒事，「宣傳車正在構圖，敬請期待」。

該文PO出短短4小時就吸引2.1萬人按讚留言，「辛苦了～能挺身而出真不易」、「支持，挺小商人」、「期待凱文哥的處理」、「期待宣傳車！小商人太帥了」、「台版蝙蝠俠」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
孫想去迪士尼玩！阿公砸30萬買「Disney+」糗了
「4生肖」2024龍年犯太歲！命理師曝「做錯1細節」小心衰整
泌尿醫急勸「愛愛後必做2件事」！感染率秒降
快訊／大樂透最後一期開獎了！1億若槓龜「獎金分給這3獎項」
狂被追問「回家有愛愛嗎？」　徐巧芯：關你屁事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國三生割喉案　小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的我們處理

雙通道內視鏡微創手術　解決脊椎不穩定+神經壓迫

快訊／大翻車！軍方證實退役外送員「不是飛行員」　真實身分曝

來台5日遊！陸網友喊「後悔了」　真相讓人超羨慕：怎麼去的

12星座「水逆進入尾聲」！2024首周運勢　白羊遇見真愛

老公躲廁所「30分鐘偷情」　正宮狂聞1味道崩潰：更興奮刺激？

「4生肖」2024龍年犯太歲！命理師曝「做錯1細節」小心衰整年

台人超愛用「拒絕3金句」！網掀共鳴...大陸人卻炸鍋：超難get到

新冠疫苗受害救濟案激增「3年發出1.7億」　疫苗徵收金10年來首調升

赴陸工作4年！他揭「台人1特質」超無語　網認同：風氣越來越倦怠

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

糊塗尪以為妻孩已上車　直接開走老婆原地傻眼

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

飼主太常被虎斑貓吵醒　故意報復叫醒牠：重睡

國三生割喉案　小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的我們處理

雙通道內視鏡微創手術　解決脊椎不穩定+神經壓迫

快訊／大翻車！軍方證實退役外送員「不是飛行員」　真實身分曝

來台5日遊！陸網友喊「後悔了」　真相讓人超羨慕：怎麼去的

12星座「水逆進入尾聲」！2024首周運勢　白羊遇見真愛

老公躲廁所「30分鐘偷情」　正宮狂聞1味道崩潰：更興奮刺激？

「4生肖」2024龍年犯太歲！命理師曝「做錯1細節」小心衰整年

台人超愛用「拒絕3金句」！網掀共鳴...大陸人卻炸鍋：超難get到

新冠疫苗受害救濟案激增「3年發出1.7億」　疫苗徵收金10年來首調升

赴陸工作4年！他揭「台人1特質」超無語　網認同：風氣越來越倦怠

賴清德明首場辯論　蔡英文「蔡教授」上身猜題：我選3次國民黨都這幾題

3歲女兒眼球異狀「差一點恐開刀」　夏如芝曝重要觀念：當時沒注意

「護妻狂魔」3大星座男！Top 1不管是否有道理　凡事都先挺老婆

海芬大馬路上撿到手機！　不解鎖「1隱藏方法」熱心找回失主

楊志良才提少子化！國健署揭試管嬰兒擴大補助成果：催生1.5萬名寶寶

賴清德指明跟「曖昧大半年」2人辯論　曝蔡英文卸任規劃：笑容藏不住

快訊／大樂透最後一期開獎了！1億若槓龜「獎金分給這3獎項」

百萬YouTuber安啾咪驚喜生娃 「倉鼠教主」全新形象曝光

割頸案外案？黑衣人聚集校門　警到場驅離…查無關聯性

趙少康口誤稱「賴清德是將來最好總統」　賴：感謝他對我的真心推薦

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

生活熱門新聞

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！夫得知真相崩潰

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

國旅補助來了！這類人1天補5百

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

今起連三波冷空氣！　跨年最冷下探12℃

即／軍方證實退役外送員不是飛行員　真實身分曝

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

退役飛官外送員真實身分曝！foodpanda再發聲

LINE「2024跨年貼圖」來了！可愛4款免費下載

「宣傳車正在構圖」小商人：敬請期待！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

快訊／田慧振痛哭捂臉！　李善均出殯現場「50位影星哀戚站身後」

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽兒子、柳承龍痛哭

楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

2024年上半年財運排行！

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！夫得知真相崩潰

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

14歲長子悲痛「捧李善均遺照」　6人抬棺…田慧振含淚搭上靈車

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面