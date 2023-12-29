國三生割喉案　小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的我們處理

▲小商人表態要請廣告車公布犯罪者。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，掀起PTT與Dcard網友憤怒肉搜兇手，被新北地方法院警告下架涉案少年的記事、照片等資料，引爆大眾不滿。對此，網紅小商人迅速調查表示，「這幾位小鬼並非屬於任何社團，所以各位不用擔心。就算有，敢保這種的也不是啥咖，敢出面保的，我們敢處理。」。

前議員、網紅「呱吉」邱威傑28日在臉書發文評論此事，一句「與其打爆廢死聯盟的電話，不如打給天道盟吧」，引起網紅小商人注意並表示，「說得有道理，所以剛剛有打過去請人了解了。」

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對此，小商人29日也發文表示，他請了幾位朋友去問問在地的社團，確認這幾位小鬼並非屬於任何社團，所以各位不用擔心，「就算有，敢保這種的也不是啥咖，敢出面保的，我們敢處理」。

小商人提醒，目前網路上有許多案件人物的IG帳號，但無法確定是否為真，或是反串的帳號，提醒網友要冷靜判斷；另外，有人指出兇嫌家違建，「所有疑似的住址，我們都有查過，產權皆跟他們沒關係，沒意外是租的機率高。其他幫他們嘴秋的小鬼，有資料的話，我們也能一併查，看看有啥蛛絲馬跡。」

小商人表示，檢調單位如果以殺人罪或者預謀殺人去辦，就算是未成年，也會關好一陣子，並非未成年就沒事，「宣傳車正在構圖，敬請期待」。

該文PO出短短4小時就吸引2.1萬人按讚留言，「辛苦了～能挺身而出真不易」、「支持，挺小商人」、「期待凱文哥的處理」、「期待宣傳車！小商人太帥了」、「台版蝙蝠俠」。