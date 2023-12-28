用強硬態度向犯罪宣戰！　侯友宜政見會提4主張防制校園暴力

▲國民黨總統候選人侯友宜於第三場政見會第一輪發言。（圖／台視）



記者崔至雲／台北報導

最後一場總統候選人電視政見發表會今（28）日晚登場，國民黨總統候選人侯友宜在第一輪政見發表時，談到近日新北國三生割喉案。侯友宜表示，面對校園安全，大家都不是局外人，他的態度是「校園安全不能等校園暴力零容忍」，對於防制校園暴力有四大主張，分別是「參照日韓、修法嚴管；教育預防、懲戒輔導；加強安檢、阻絕危害；黑幫入侵、加重刑責」。

侯友宜說，面對校園的安全，大家都不是局外人，一定是責任重大，必須讓孩子在校園裡安心成長，必須要拿出有效對策來面對問題、解決問題，刻不容緩，必須痛定思痛，校園安全不能等，校園暴力零容忍，防制校園的暴力，他提出四大主張，包括，參照日韓修法嚴管、教育預防懲誡輔導、加強安全阻絕危害、黑幫入侵加重刑責。

侯友宜表示，在校園中法律保護受害人，並不是保護加害人，面對家屬跟民眾的心聲希望針對現行的少年事件處理法好好檢討，參照日韓經驗，對於年齡管束刑責重新審視，例如日本在2000年對《少年法》進行修訂，使可以接受刑事處分的年齡從16歲以上降至14歲。

侯友宜接著表示，在教育預防跟懲戒輔導上面要好好地去輔導，因為校園的暴力跟霸凌的現況是高度的連結，一次的霸凌就是一輩子的陰影，因此也應該參考日本訂的防止校園霸凌對策推進法的精神，加強道德教育，以及早日發現霸凌的行為，趕快採取有效的措施；尤其網路的霸凌，現在非常普遍，如何提供給受霸凌的兒少以及監護人給予協助，然後對霸凌者如何懲戒以及輔導。



「校園霸凌的行為絕對可以當作犯罪行為來看待」，侯友宜認為，一定要與當地的警方來展開合作，以更積極的態度面對霸凌的問題，提供更多的資源，只有早期預防、發現，給予家屬更多的關懷以及輔導的作為，這才是政府該做的事。

侯友宜強調，如何加強校園的安全檢查阻絕危害，在校園安全檢查的部分，現行的規範確實有漏洞，也必須要檢討。 教育部去年修改了一個規定，這個規定是嚴格禁止老師檢查私有物品，除了有合理的懷疑有毒品，或是槍砲刀械，而且要有兩位家長委員陪同全程錄影才能檢查。大家尊重孩子的隱私、保護孩子們的安全，但是目前在這個辦法底下，老師根本沒有力量可以去做執行。





侯友宜主張，參考英國的規定，在一般情形下，在學生在場、另外一位老師見證的情形下，校長、老師就可以檢查；在緊急情形下，老師就可以逕行檢查。維護校園安全，不用等家長委員到場，可以事後再向家長委員會備查。但除非特殊情況，否則應由同性別老師執行檢查而對於因為合理管教孩童而涉訟的老師，政府也應該做他們的後盾，給予相當的法律協助。政府也要挹注更多資源，強化社會安全網絡。

「黑幫入侵、加重刑責」，侯友宜表示，校園安全事件，並非單一地區、單一事件，而是全國必須一起面對的嚴肅問題。尤其面對黑幫侵入校園、吸引青少年犯罪的嚴重趨勢，政府必須對於吸收未成年的幫派分子，不論主從，都要加重量刑，一定要防止犯罪行為進入校園，侵害年輕朋友。

侯友宜說，面對暴力、毒品、詐騙以及幫派犯罪，這些治安問題往往是連動在一起，不僅嚴重危害社會治安，也一步步往校園入侵，造成孩子在成長過程中，受到污染與傷害甚至一步錯、步步錯，政府必須拿出更強硬的態度，向犯罪宣戰，遏止這樣的情況繼續發生，好好保護下一代。

侯友宜表示，一個國中生的死亡，讓人傷痛，但再怎麼傷痛，在現有民進黨政府制定的規範下，學校與執法人員再賣力都於事無補，因為現在面臨的不只是技術層面的問題，還有價值的選擇。

侯友宜說，他看到台灣現況，學校、警察維持秩序，公權力被限縮，他不希望「以假人權之名，行保護惡人之時」，我們要所有的人權都得到照顧，善良者有安身立命機會，好人者避免惡人騷擾，惡人犯罪必須受到應有的懲治，這次遺憾事件要發揮同理心與關懷的力量，避免傷痛繼續擴大，同時一起面對問題、解決困境、彌補不足，竭盡全力，讓遺憾減少、甚至不再發生，還給孩子們一個平安的環境。

