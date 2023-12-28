1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

▲許多乍看「無害」的零食，其實可能含有更多的鹽、糖、脂肪，仔細看成分表才能揪出藏在細節中的魔鬼。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中國零食「魔芋爽」味道香辣、又有嚼勁，近來在台灣爆紅，日前因有醫師認為魔芋爽極不健康，因此引發社會關注。事實上，許多乍看之下「較為無害」的零食，查看成分後卻令人震驚！專家表示，大人、孩童都愛的鱈魚香絲就是一例，含糖量竟是魔芋爽的11倍；看似健康的蛋捲含糖量、脂肪也比魔芋爽高；成分同樣有蒟蒻的蒟蒻乾，鈉含量破表、含糖量也更高，而且部分還含有防腐劑！

魔芋爽近來成為許多台灣學童的最愛，甚至傳出小朋友偷偷帶去學校「躲在廁所吃」，根據食藥署統計，2022年1/1至2023年10/31間，中國零食魔芋爽共計報驗144批，進口重量515公噸483公斤，包括好市多也進口販售。

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腎臟科醫師王介立日前指出，該零食雖名為「魔芋」（蒟蒻的原料），但細看成分表卻發現，該產品以魔芋粉、澱粉等成分仿造成蒟蒻的口感，再加上大量調味料及添加物，是一款「極度不健康」的食品，其中最「吸睛」的是高鈉，每100克含破千毫克的鈉，幾乎和便利商店販售的最鹹梅肉差不多。

許多專家建議別讓孩子吃魔芋爽，但其實更該注意的是「乍看無害」的零嘴！根據mybest網站評選的2023最受歡迎零食，前五名依序為芝麻蛋捲、牛奶小泡芙、花生巧克力、鱈魚香絲、蒟蒻果凍。營養師程涵宇表示，其中鱈魚香絲的鈉含量每100公克高達1710毫克，而魔芋爽為1262毫克，相較之下鱈魚香絲更加罪惡！

更關鍵的是，鱈魚香絲由於使用魚漿，再加上外型樸素，因此讓許多家長認為比較無害，所以會同意孩子吃，可能不知不覺中就賠掉孩子的健康。「鱈魚香絲雖然含有魚漿，但也添加了很多糖跟澱粉，所以每100公克熱量就高達333大卡，吃完市售的小包裝鱈魚香絲，相當於吃下一碗飯！」

程涵宇說，若把鱈魚香絲跟魔芋爽比一比，魔芋爽只有脂肪量比較高，其餘都是鱈魚香絲更雷。「鱈魚香絲的熱量是魔芋爽的2.7倍，含糖量更驚人，足足高出11倍！」

另一個看似無害的零嘴，則是蛋捲。程涵宇說，毎100公克的蛋捲就含有30.9公克的糖，脂肪更高達35.5公克，都比魔芋爽高出許多。跟魔芋爽一樣成分都有蒟蒻的蒟蒻乾，除了鈉含量同樣破千毫克之外，糖含量也更高，「更糟的是，許多還含有防腐劑！」程涵宇說。

▲中國零食「魔芋爽」最為人詬病的是鈉含量超高，每100公克含有1262毫克的鈉，孩童吃太多恐增加過動問題。

程涵宇說，零食等超加工食物熱量高、高糖、高脂、高鈉，並且缺乏纖維，再加上許多添加物，往往會造成肥胖與各種疾病。「根據醫學期刊《Lance》發表的研究，超加工食物攝取量每增加260公克，罹患癌症和心血管疾病或糖尿病的風險就會增加9%。」

以高鈉為例，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，除了要當心高血壓、心血管疾病提早報到，6歲以下兒童腎臟代謝發育未完全，若習慣吃重口味零食，可能有過動、學習力下降、注意力不集中及情緒失控不穩定等潛在風險。建議3歲以下每天攝取的鈉以1200毫克為上限，4~8歲1500毫克，9~13歲1800毫克，14~18歲及成人每日的鈉攝取量都不宜超過2300毫克。

另外，程涵宇也提醒購買零食時，千萬不要被包裝行銷字眼迷惑，例如日本進口的高筋麵粉、每日現烤製作的厚肉乾等，建議還是仔細查看成分表，以「能看懂」的成分為優先，其次是避免購買大份量的零食，藉此控制攝取量，然後降低食用頻率，例如一周吃幾天，千萬不要天天吃，以免傷了健康。

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