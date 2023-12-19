小飛機撞電線！澳洲父子墜機雙亡　起飛前「燦笑合照」最後身影曝

▲ 父子雙雙罹難。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

澳洲新南威爾士州日前發生一起空難，30多歲的科克肖恩（Lane Kokshoorn）與不到10歲的兒子阿切爾（Archer Kokshoorn）在駕駛小飛機的過程中碰撞到電線，結果整架小飛機墜落至附近民宅，兩人當場慘死。而在兩人的官方網站，家屬貼出了一張父子倆在意外前的親密合照，兩人燦爛的笑容，也讓在世的親屬感到十分悲傷。

根據《Unilad》報導指出，整起事件發生於12日上午8點30分左右，科克肖恩駕駛著小飛機Highlander Rotax 914UL，在飛經新南威爾士州格拉夫頓（Grafton）附近利利代爾（Lilydale）時，小飛機意外撞上電線，結果整架小飛機就這樣起火燃燒，之後更墜毀在附近民宅。

整起事件發生後，警察與救難人員隨即抵達現場，但機上的父子倆還是被當場宣告不治身亡。除此之外，因為小飛機撞斷電線的關係，利利代爾當地有186戶家庭也因此停電，面臨無電可用的局面。

當地飛行俱樂部的經理表示，這對父子倆是十足的飛行狂熱者，最高紀錄一周會來飛行俱樂部四到五次。而兩人在這次飛行之前，其實都是維持著相當歡快的氣氛。經理也表示，相信整起意外對於科克肖恩的伴侶而言是場災難，如果是他的話，他完全無法想像該如何克服巨大的悲傷。

一般而言，凡是發生空難，通常澳洲運輸安全局（ATSB）都會介入調查，但這起事件因事故原因明確，ATSB並沒有介入調查，不過當地警方在澳洲休閒航空局的協助下，仍繼續調查整起意外過程。

報導也提到，家屬計畫在22日幫兩人舉辦葬禮，為此幫兩人架設官方網站。只是網站中，家屬貼出了一張父子倆失事前在小飛機上的親密合照，兩人燦爛的笑容，也讓在世的親屬感到十分悲傷。

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