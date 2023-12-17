　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文台南挺綠電　籲在野勿抹黑：排斥綠電就是排斥台積電

▲總統蔡英文今天出席賴清德桃園北區競總部大會上，呼籲選民支持賴清德、蕭美琴，選對的人、走對的路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲總統蔡英文今天輔選時談及能源轉型議題。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今（17）下午在台南輔選時，大談能源轉型議題，她表示，全世界都在拚綠電，台灣的企業也需要綠電，選舉到了，在野黨也說要發展綠電，呼籲他們不要看到綠色就抹黑綠電，「排斥綠電，就是排斥台積電，排斥台灣走向世界、加速發展的機會」。

蔡英文今天下前往台南，出席民進黨立委陳亭妃競選總部成立大會，正副總統候選人賴清德、蕭美琴也分別登台助講，力挺陳亭妃。

蔡英文致詞時談及能源轉型議題，她說，現在全世界有個重要趨勢，一定要達到「2050年淨零排放」的目標，每個國家都要用很大的力量來達成，最重要的是一定要發展綠電，沒有綠電，台積電就沒有辦法出口它的晶片，尤其是台積電已經加入RE100，代表到了一定的時間，所有台積電用的電都要是綠電，「我們一定要發展綠電，大家說對不對？」

蔡英文並指，唯有發展綠電，台灣的高科技產業、台積電才能夠在國際上競爭，「要發展綠電，我們要發展光電，我們也要發展風電，台南是發展光電最快速的地方，也是最多的地方」，這要感謝在地公職一起打拚，今年聯合國氣候變遷締約方大會（COP）決議，2030年全球再生能源要成長兩倍，能源效率要提高1倍，這就是台灣要全力去衝的共識。

蔡英文表示，這幾年台灣真的很努力，擺脫了前總統馬英九留下來、備轉容量只有1.64％，事實上在去年，綠電發電量已經超過核電，能源轉型是一定要做的，否則無法與其他國家競爭，所以台灣從無到有，一路趕進度，雖然有些波折，但是這是一條對的路。

「在野黨說綠能是貪腐，我要再一次強調，我們不會忍受害群之馬，任何個案，該查就查，該辦就辦，這就是尊重司法獨立，也是健全產業發展的態度」，蔡英文說，全世界都在拚綠電，台灣的企業也需要綠電，選舉到了，在野黨也說要發展綠電，「那我要跟他們說，他們不要看到綠色就抹黑綠電，好不好？」

蔡英文直言，排斥綠電，就是排斥台積電，排斥台灣走向世界、加速發展的機會，「我們要走對的路」，要走向世界，繼續發展綠電，不走回頭路，大家說好不好？

ET快訊
陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna：人家說沒有
歌手張宇閉關修練12天　開手機驚見「離婚新聞」：喂～
選秀男團「只出道3年」　黯淡解散了
恐釀火災　2狀況別開除溼機
瑤瑤海邊脫了！　「超巨半球外露」形狀全看光
低溫狀況多！台北馬拉松1男無心跳　送醫救回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／台南造勢高呼「消除光電蟑螂」　賴清德：我對黑金貪腐零容忍

挺羅廷瑋！盧秀燕喊「傳承第一名」送車票　胡志強忍膝蓋痛現身

柯粉提前卡「下車點」等拍照　1.2萬人相挺！柯文哲大進場走約10分鐘

快訊／蔡英文台南挺綠電　籲在野勿抹黑：排斥綠電就是排斥台積電

柯文哲桃園大造勢登場　「現場破萬人」椅子全坐滿、走道人群擠爆！

「藍綠區域立委關鍵在柯粉！」　學者分析：考驗藍軍操盤手智慧

嘆趙少康主持戰情室白白胖胖　韓國瑜：當候選人後看起來很疲倦

限量200張超商妹海報！黃捷簽名會人潮擠爆　嗨喊：合照到飽

「后里女婿」南下輔選謝子涵　憶洪慈庸4年前這幕哭了

藍里長疑違《反滲透法》被約談　國民黨團：民進黨儼然復辟戒嚴

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

駕駛見行人「站斑馬線聊天」　苦等1分鐘...掀3派網友吵翻

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

快訊／台南造勢高呼「消除光電蟑螂」　賴清德：我對黑金貪腐零容忍

挺羅廷瑋！盧秀燕喊「傳承第一名」送車票　胡志強忍膝蓋痛現身

柯粉提前卡「下車點」等拍照　1.2萬人相挺！柯文哲大進場走約10分鐘

快訊／蔡英文台南挺綠電　籲在野勿抹黑：排斥綠電就是排斥台積電

柯文哲桃園大造勢登場　「現場破萬人」椅子全坐滿、走道人群擠爆！

「藍綠區域立委關鍵在柯粉！」　學者分析：考驗藍軍操盤手智慧

嘆趙少康主持戰情室白白胖胖　韓國瑜：當候選人後看起來很疲倦

限量200張超商妹海報！黃捷簽名會人潮擠爆　嗨喊：合照到飽

「后里女婿」南下輔選謝子涵　憶洪慈庸4年前這幕哭了

藍里長疑違《反滲透法》被約談　國民黨團：民進黨儼然復辟戒嚴

快訊／台南造勢高呼「消除光電蟑螂」　賴清德：我對黑金貪腐零容忍

別信！名人罹癌「回饋社會」報明牌　詐團邀投資話術升級

溜冰賽比到一半　阿根廷體育館「屋頂塌陷」13人喪命

台中電競嘉年華登場　「隱乳女神」阿樂開叉長裙現身！粉絲尖叫

新北「改建監理站」蓋社宅！　339戶預計2028年完工

挺羅廷瑋！盧秀燕喊「傳承第一名」送車票　胡志強忍膝蓋痛現身

嬤孫戀「撕破臉」！她84歲後悔嫁給軟飯男　嗆：約新的男人過聖誕

柯粉提前卡「下車點」等拍照　1.2萬人相挺！柯文哲大進場走約10分鐘

9局打出去知道有了　黃勇傳敲勝打：有一點折到

快訊／金恩在家打球好舒適！獵鷹啄傷戰神　主場開幕週全勝作收

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

政治熱門新聞

他譏柯文哲「柯米巴原蟲」　1800張椅子變出萬人到場

盧秀燕穿短褲挺侯　羞喊腿沒林志玲漂亮

柯文哲台南造勢多少人？　他算最多4千人

賴清德批服貿讓人來台搶工作　馬英九：頭殼壞去

侯友宜台中競總成立　短褲亮相喊「撩落去」

桃園造勢登場　現場破萬人等柯進場

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

黃捷簽名會擠爆　200張超商妹海報超搶手

黃捷動漫祭發「超商妹認親卡」！現場搶爆

吳釗燮任內與7國斷交　游盈隆舉3事：足可歷史留名

韓國瑜首度替蔡壁如站台遇斷電　妙回這句

國民黨黨徽跟我頭頂很像！　韓國瑜：投政黨票時看到頭頂就蓋章

執政惹民怨「政策出問題還是溝通出問題？」　蕭美琴：兩者都檢討

「后里女婿」輔選憶4年前這幕哭了

更多熱門

相關新聞

姚正玉：賴拆不拆違建？陳要不要辯論？

姚正玉：賴拆不拆違建？陳要不要辯論？

國民黨台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，17日赴對手競選總部成立活動現場提出兩問，一問賴清德要不要拆萬里違建？二問陳亭妃，是否接受她的辯論邀約！

桃園造勢登場　現場破萬人等柯進場

桃園造勢登場　現場破萬人等柯進場

「藍綠區域立委關鍵在柯粉！」　學者分析：考驗藍軍操盤手智慧

「藍綠區域立委關鍵在柯粉！」　學者分析：考驗藍軍操盤手智慧

黃捷簽名會擠爆　200張超商妹海報超搶手

黃捷簽名會擠爆　200張超商妹海報超搶手

嘆趙少康主持戰情室白白胖胖　韓國瑜：當候選人後看起來很疲倦

嘆趙少康主持戰情室白白胖胖　韓國瑜：當候選人後看起來很疲倦

關鍵字：

2024總統蔡英文2024立委2024六都立委2024台南市立委

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

《黑澀會》女星被拒絕登機！

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

平鎮OB「國家隊級」豪華陣容曝光

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

騎士違規拒攔查還揮拳　遭壓制後身體不適送醫不治！

飲料店只有1女顧　毒蟲持槍搶1萬4小時被逮

更多

最夯影音

更多
《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！
跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面