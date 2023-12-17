快訊／蔡英文台南挺綠電　籲在野勿抹黑：排斥綠電就是排斥台積電

▲總統蔡英文今天輔選時談及能源轉型議題。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今（17）下午在台南輔選時，大談能源轉型議題，她表示，全世界都在拚綠電，台灣的企業也需要綠電，選舉到了，在野黨也說要發展綠電，呼籲他們不要看到綠色就抹黑綠電，「排斥綠電，就是排斥台積電，排斥台灣走向世界、加速發展的機會」。

蔡英文今天下前往台南，出席民進黨立委陳亭妃競選總部成立大會，正副總統候選人賴清德、蕭美琴也分別登台助講，力挺陳亭妃。

蔡英文致詞時談及能源轉型議題，她說，現在全世界有個重要趨勢，一定要達到「2050年淨零排放」的目標，每個國家都要用很大的力量來達成，最重要的是一定要發展綠電，沒有綠電，台積電就沒有辦法出口它的晶片，尤其是台積電已經加入RE100，代表到了一定的時間，所有台積電用的電都要是綠電，「我們一定要發展綠電，大家說對不對？」

蔡英文並指，唯有發展綠電，台灣的高科技產業、台積電才能夠在國際上競爭，「要發展綠電，我們要發展光電，我們也要發展風電，台南是發展光電最快速的地方，也是最多的地方」，這要感謝在地公職一起打拚，今年聯合國氣候變遷締約方大會（COP）決議，2030年全球再生能源要成長兩倍，能源效率要提高1倍，這就是台灣要全力去衝的共識。

蔡英文表示，這幾年台灣真的很努力，擺脫了前總統馬英九留下來、備轉容量只有1.64％，事實上在去年，綠電發電量已經超過核電，能源轉型是一定要做的，否則無法與其他國家競爭，所以台灣從無到有，一路趕進度，雖然有些波折，但是這是一條對的路。

「在野黨說綠能是貪腐，我要再一次強調，我們不會忍受害群之馬，任何個案，該查就查，該辦就辦，這就是尊重司法獨立，也是健全產業發展的態度」，蔡英文說，全世界都在拚綠電，台灣的企業也需要綠電，選舉到了，在野黨也說要發展綠電，「那我要跟他們說，他們不要看到綠色就抹黑綠電，好不好？」

蔡英文直言，排斥綠電，就是排斥台積電，排斥台灣走向世界、加速發展的機會，「我們要走對的路」，要走向世界，繼續發展綠電，不走回頭路，大家說好不好？