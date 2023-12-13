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南投男吃飯噎到倒地！消防員清出一坨海苔飯糰　他搶救10hrs不治

▲中年男子吃飯捲噎到，消防隊員趕往急救送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中年男子吃飯捲噎到，消防隊員趕往急救，從他口中夾出一大坨海苔飯。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

南投竹山一名53歲宋姓男子日前在家中吃午餐，在吃飯捲時卻不慎遭噎到。警消獲報到場，發現宋男神情痛苦，且臉色發紫，立即以喉頭鏡等專業器材將呼吸道中異物清出，當場就清出一大坨海苔飯，警消人員後續將宋男送醫搶救，他一度恢復呼吸心跳，但撐了10小時後仍回天乏術。

竹山消防分隊4日中午接獲通報，稱宋男疑於進食時噎住、呼吸困難，警消趕抵現場時，於民宅二樓廁所發現宋男，但他臉色已發紫且沒了呼吸心跳。經家屬告知，宋男在吃海苔飯捲時疑似吃太大口導致噎住，後來因喘不過去還到廁所催吐試圖緩解，但仍未成功最終暈倒在地。

▲中年男子吃飯捲噎到，消防隊員趕往急救送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

警消人員隨即為宋男進行急救，並依程序呼叫分隊上擁有EMT-2（中級技術救護員）資格的莊姓隊員前往支援，莊員抵達後以喉頭鏡和異物夾等器材，將卡在呼吸道中的海苔、飯粒等清除，並施打強心針、腎上腺素等藥物和裝設自動給氧機，同時將宋男送上救護車、奔赴竹山秀傳醫院急救，到院後好不容易才恢復呼吸心跳，距家屬報案已近1個小時。

宋男到院後由急診醫師繼續搶救，並住進加護病房，但身體狀況仍持除法提升，更只能靠機器來維持生命跡象，直到深夜11時許，家屬忍痛答應拔管，並帶著宋男回家。

竹山分隊說明，若在咀嚼不完全的狀況下吞嚥食物，即可能造成食道和呼吸道異物梗塞、呼吸困難，甚至導致死亡，除平時養成良好飲食和進食習慣加以避免，目擊者若能及時予以急救，也有機會化解生命危險，如宋男家屬在報案時，勤務指揮中心即於電話中指導其為患者進行CPR、哈姆立克法等急救措施，把握黃金時間與死神搶命。

▲中年男子吃飯捲噎到，消防隊員趕往急救送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

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