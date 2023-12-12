　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

營收3.6億竟欠稅3535萬還擺爛　建設公司女董座直送看守所管收

▲台南市1家建設公司滯欠稅款、勞保費、勞退金共3535萬多元，行政執行署執行官認為蔡姓女負責人拒繳，向台南地院聲請管收獲准。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市1家建設公司滯欠稅款、勞保費、勞退金共3535萬多元，行政執行署執行官認為蔡姓女負責人拒繳，向台南地院聲請管收獲准。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市東區1家建設公司滯欠2020至2022年度營利事業所得稅，以及2021年度營利事業所得稅罰鍰，還有2023年度勞保費及勞工退休金費用，被移送行政執行署台南分署強制執行後，尚欠金額合計新台幣3535萬3336元，執行官傳喚蔡姓實際負責人到案說明後，認為蔡女故意擺爛拒繳，依法向台南地院聲請管收獲准，將她送進台南看守所附設管收所。

行政執行官林家禾調查發現，義務人公司負責人雖名義登記為廖男，但53歲蔡女方才是實際負責人，該公司於2021及2022年營業收入合計高達3億6千多萬元，明明可以繳清欠稅，但蔡女2022年間，卻由公司帳戶匯款至個人帳戶金額合計1600萬元，經執行官訊問資金流向證明，蔡女稱是義務人公司償還她支付票款等語，卻無法提出相關資料。

蔡女公司利用分期繳納期間，於2023年間將位台南市新市區土地，以9百多萬元出售給由她丈夫擔任負責人的公司，執行官訊問時蔡女表示，原地主將土地賣給她的公司，但公司拿不出錢，所以轉請丈夫幫忙，土地才會過戶，但卻未提出相關資料以佐證其說法。

台南分署於12月12日上午將蔡女通知到場，行政執行官訊問後，認定蔡女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置蔡女，並將蔡女移送台南地院聲請管收，法官於下午4時50分裁定准予管收，即將蔡女移送管收所管收。

ET快訊
新北驚見「偽停車格」！地上噴漆畫線停好停滿　交通局說話了
台積電最新技術1.4奈米廠落腳台中　盧秀燕回應「落袋為安」
快訊／周曉涵違法道歉了！　手機拍大銀幕PO網留證據
快訊／北市工人5樓高墜地！搶救9小時不治
欠稅3535萬元擺爛　建設公司女董事長慘了
人夫約砲國中生！怕性向曝光求緩刑「我是好爸爸」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北捷信義東延段工地「工人5樓高墜地」！搶救9小時不治

營收3.6億竟欠稅3535萬還擺爛　建設公司女董座直送看守所管收

千元鍋組換貼「19元芭樂條碼」　貪婦鑽自助結帳機漏洞...下場曝

快訊／台南四草大橋有人落水　勇消3艇+海巡全力搜尋救援

運將沒打方向燈與騎士爆衝突　一言不合揮拳！挨罰又判拘

快訊／台中透天厝40歲女胸口遭刀傷　命危搶救中

獨／社恐當倉管2個月　《下毒》MV曝光！胡睿兒盼大眾給機會

真是狠人！鄰居出國1週　他爬窗偷30萬現金+盜刷信用卡50萬

人夫約砲國中生！怕性向曝光求緩刑「我是好爸爸」　法官打臉

新北驚見「偽停車格」！地上噴漆畫線停好停滿　交通局說話了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

快訊／北捷信義東延段工地「工人5樓高墜地」！搶救9小時不治

營收3.6億竟欠稅3535萬還擺爛　建設公司女董座直送看守所管收

千元鍋組換貼「19元芭樂條碼」　貪婦鑽自助結帳機漏洞...下場曝

快訊／台南四草大橋有人落水　勇消3艇+海巡全力搜尋救援

運將沒打方向燈與騎士爆衝突　一言不合揮拳！挨罰又判拘

快訊／台中透天厝40歲女胸口遭刀傷　命危搶救中

獨／社恐當倉管2個月　《下毒》MV曝光！胡睿兒盼大眾給機會

真是狠人！鄰居出國1週　他爬窗偷30萬現金+盜刷信用卡50萬

人夫約砲國中生！怕性向曝光求緩刑「我是好爸爸」　法官打臉

新北驚見「偽停車格」！地上噴漆畫線停好停滿　交通局說話了

菸癮28年！錦德嘆「抽菸的人也有基本權利」：他們是人，不是老鼠

2023「廣告代言最愛韓星」TOP 5排行　孔劉才第3、IU連2年霸榜冠軍

分析民眾黨內參民調　媒體人：自吹自擂吹得太過頭

楊繡惠遭變態恐嚇報警　警察局長竟「勸她放棄」：這就是不肖！

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

亞昕22.8億買竹市飯店　預備4年後打掉重練

不需要30公分！醫公開「陰莖標準長度」　粗度更重要

周曉涵違法道歉「對不起，是我思慮不周」：因為太喜歡了！手機拍大銀幕PO網留證據

第5種「嚴重傳染病」爆發　WHO：可在全球造成嚴重破壞

台灣稀有冬候鳥1大3小天鵝　同框出現在台南七股三股溪旁魚塭

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

社會熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

即／台1線機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

獨／穩交超凶瑤瑤？胡睿兒8字證關係

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

國小女童5樓墜落　撞凹汽車幸運撿回一命

即／何潤東金門傳車禍　「瑪莎拉蒂被撞凹」1傷

迷路6天急撥求救電話　獨攀男失溫睜眼亡

25歲正妹「下半身失蹤」兌錢　15賭客正嗨警來了

即／台中廟東商圈火警！3棟民宅遭火吞

竹北凶殺案1死1傷　18歲男一句話送命

更多熱門

相關新聞

新竹男10年欠稅22萬　稅務局出招搞定

新竹男10年欠稅22萬　稅務局出招搞定

新竹市一名男子，因無力清償父親生前積欠的6萬元房屋稅，10年來一直不敢繼承父親留下的遺產，新竹市稅務局清查後發現，該筆房產位屬精華地段，加上房屋稅為優先債權，因此出面辦理不動產代位繼承登記，由行政執行署將其以183萬元拍出，繳清李男積欠10年的欠稅。

老闆逃稅1610萬　管收1夜變出550萬獲釋

老闆逃稅1610萬　管收1夜變出550萬獲釋

億萬富翁欠稅16年！遭管收繳清701萬

億萬富翁欠稅16年！遭管收繳清701萬

月收百萬包租婆有夠悍　寧被關也不願繳714萬欠稅

月收百萬包租婆有夠悍　寧被關也不願繳714萬欠稅

違防疫規定又欠稅不繳　百萬愛車遭查封

違防疫規定又欠稅不繳　百萬愛車遭查封

關鍵字：

欠稅拒繳管收

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

即／台1線機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

獨／穩交超凶瑤瑤？胡睿兒8字證關係

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面