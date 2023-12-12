營收3.6億竟欠稅3535萬還擺爛　建設公司女董座直送看守所管收

▲台南市1家建設公司滯欠稅款、勞保費、勞退金共3535萬多元，行政執行署執行官認為蔡姓女負責人拒繳，向台南地院聲請管收獲准。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市東區1家建設公司滯欠2020至2022年度營利事業所得稅，以及2021年度營利事業所得稅罰鍰，還有2023年度勞保費及勞工退休金費用，被移送行政執行署台南分署強制執行後，尚欠金額合計新台幣3535萬3336元，執行官傳喚蔡姓實際負責人到案說明後，認為蔡女故意擺爛拒繳，依法向台南地院聲請管收獲准，將她送進台南看守所附設管收所。

行政執行官林家禾調查發現，義務人公司負責人雖名義登記為廖男，但53歲蔡女方才是實際負責人，該公司於2021及2022年營業收入合計高達3億6千多萬元，明明可以繳清欠稅，但蔡女2022年間，卻由公司帳戶匯款至個人帳戶金額合計1600萬元，經執行官訊問資金流向證明，蔡女稱是義務人公司償還她支付票款等語，卻無法提出相關資料。

蔡女公司利用分期繳納期間，於2023年間將位台南市新市區土地，以9百多萬元出售給由她丈夫擔任負責人的公司，執行官訊問時蔡女表示，原地主將土地賣給她的公司，但公司拿不出錢，所以轉請丈夫幫忙，土地才會過戶，但卻未提出相關資料以佐證其說法。

台南分署於12月12日上午將蔡女通知到場，行政執行官訊問後，認定蔡女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置蔡女，並將蔡女移送台南地院聲請管收，法官於下午4時50分裁定准予管收，即將蔡女移送管收所管收。