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台鋼啦啦隊總決賽！「外掛女神」安芝儇吐露痛哭往事

【獨家】台鋼WING STAR啦啦隊總決賽　最強外掛安芝儇憶當年痛哭往事

▲台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊選拔今（9日）下午舉行總決賽。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

「加油！我怎麼比妳們更緊張啊！」台鋼啦啦隊WING STAR「最強外掛」安芝儇今日（9）向台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊選拔總決賽的25名參賽者加油喊話，歷經3個月的密集培訓，下午將會脫穎而出第一批台鋼雄鷹啦啦隊WING STAR成員，安芝儇接受鏡週刊專訪，一路看著參賽者有些從完全不會跳舞，到現在終於具備基本職業啦啦隊的才能，非常為她們開心。

【獨家】台鋼WING STAR啦啦隊總決賽　最強外掛安芝儇憶當年痛哭往事

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▲最強外掛安芝儇加入台鋼啦啦隊WING STAR成為首位成員，也在啦啦隊選拔親自評選未來的「伙伴」。（圖／鏡週刊）

安芝儇是韓國知名啦啦隊女神，受台鋼球隊邀請來台，簽約加入WING STAR擔任首位正式隊員，明年將站上一軍舞台。這次啦啦隊選拔當然也是評審之一，看到這群懷抱夢想來參加比賽的女孩，訓練過程中因為不熟悉韓式啦啦隊應援的方式，練習到一半哭出來，讓她想到當初自己也曾因為達不到理想標準，委屈流淚的過去。

安芝儇表示剛進球團啦啦隊第一個球季時，明明已經練習地很勤，上場應援表演也沒有出錯，但自己心裡知道並沒有達到理想標準，曾經對自己氣憤到大哭。安芝儇想起當時的力不從心仍然很有感觸，問她是否邊哭邊練習，她大笑否認：「沒有，邊哭邊跳反而無法專心。」

【獨家】台鋼WING STAR啦啦隊總決賽　最強外掛安芝儇憶當年痛哭往事

▲決賽前夕，朴旻曙（左）仍專注指導WING STARS啦啦隊選拔總決賽的參賽者們的舞蹈。（圖／鏡週刊）

參加比賽的選手除了以安芝儇為仿效的偶像，專屬培訓的3個月期間，韓籍舞蹈老師，韓國職排首爾友利卡蜜蜂啦啦隊的清純精靈朴旻曙，也是陪伴她們成長的助力之一。朴旻曙看著決賽開始前仍不斷練習，修正動作的女孩們，欣慰表示每一位無論是跳舞動作或者表情都有很大的進步，很期待未來表現。

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