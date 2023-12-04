陸「天價母嬰市場 」收割焦慮爸媽　網嘆：都是智商稅

▲母嬰產品的售價近期引發不少網友們的討論。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸母嬰市場近期引起大眾對於「消費觀念」的討論。不論是奶瓶、嬰兒車、嬰兒背帶、嬰兒座椅、奶瓶清潔機等等，都因價格上漲明顯，而讓不少人反思。多數人認為，市場貼著嬰兒用品的標籤提高售價，來收割過度焦慮的爸媽們。

據《海峽網新聞》報導，有些嬰兒產品存在著過度設計的問題。舉例來說，市面上常見的嬰兒背帶標價高達400元（人民幣，下同，約台幣1785元），然而實際功能只是方便家長抱小孩，這種設計顯然超出了大多數家庭的實際需求，變成了一種奢侈品。類似的問題也出現在奶瓶清潔機等產品上，其高昂的價格和實際的功能並不成正比。

▲不少廠商打著品牌的噱頭，藉機提高產品售價。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

由於年輕父母通常缺乏相關知識和經驗，往往會被精緻的產品吸引。不少商品的高價在於品牌、設計和功能噱頭上，以此誘導消費者購買。隨著生活水準的提高和消費觀念的轉變，越來越多家庭開始注重母嬰產品的品質和安全性。然而，一些商家卻藉機過度行銷，製造出各種「偽需求」和「消費陷阱」。

報導指出，面對這樣的市場，消費者應保持客觀理性的購物心態，不要過度焦慮，避免被華麗的包裝及浮誇的產品介紹文吸引。而政府需制定更嚴格的監管政策，確保母嬰產品的品質和安全，也該加強遏止商家過度行銷的手法。

▲有網友表示，曾買下高價的嬰兒車，實際用起來卻不合適。（示意圖／達志影像）

大陸網上也漸漸出現一詞「廉價爸媽」用來形容一些爸媽，在這些品牌噱頭的母嬰產品中投入過多的金錢，且超出能力負荷。網友們紛紛嘆，「收割的是焦慮過剩、缺乏理性的父母」、「養孩子不必買最貴的，最適用的就是最好的」、「很多東西都是打著母嬰的標籤在捲錢，都是智商稅」、「不良商家，販賣焦慮」、「韭菜太多了，根本割不完」、「現在孩子東西確實貴的離譜」、「養不起就別生了」。