20歲男「凍未條」翻牆摸走輕熟女5內衣褲　再偷1.6萬買遊戲點數

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局同德派出所警員，在日前查獲1名20歲男子，翻牆偷走住戶5件內衣褲，事後被警方查獲送辦，但是事隔沒多久，又看上沒上鎖的1樓民宅，闖進去偷走放在桌上的女用包包，將裡面1.6萬元拿去買遊戲點數，再度遭到警方查獲送辦。

警方調查，20歲的邱姓男子，原本在宜蘭打零工維生，日前暫住到台北市南港的親戚家中，但是平常無聊騎車四處閒晃，竟「一時性起」直接翻牆跑到民宅，偷走一名40歲輕熟女的5件內衣褲，合計損失約1萬元左右，警方接獲報案後展開追查。

警方鎖定邱姓男子身分後逮人，男子坦承因為一時性起才會趁機偷走輕熟女內衣褲，警方也依照竊盜罪嫌將邱姓男子函送法辦。

▲20歲男子接連在南港區行竊，先偷女用內衣褲，再闖空門偷包包。（圖／記者邱中岳翻攝）

但沒想到，事後邱姓男子仍不知悔改，事隔幾天又再度鎖定南港區成福路一處民宅，發現1樓大門沒鎖直接闖空門，進去後看到桌上有一個女用包包，並順手將包包拿走，女子發現東西不見報警，警方調閱監視器，一眼就認出邱姓男子。

警方逮捕邱姓男子之後，發現偷走的女用包包已經被丟棄，裡面的1.6萬元，也全部被邱姓男子拿去買遊戲點數，再度依照竊盜罪嫌將邱函送法辦。

▲20歲男子從宜蘭北上，借住台北親戚家，但是卻接連犯下2起竊盜案。（圖／記者邱中岳翻攝）

南港分局表示，竊賊往往會尋覓易翻越之矮牆、未上鎖之大門、窗戶或容易下手之目標行竊，提醒民眾除注意自身財物保管外，也可向警察機關申請免費「治安風水師」服務，警方將到府針對住宅環境提供防竊建議，提升民眾自衛防護能力。