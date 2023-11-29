台中吳寶春Oreo冰淇淋腸桿菌超標71倍　衛生局：現已停售

▲台中吳寶春Oreo冰淇淋腸桿菌超標71倍，衛生局透露，複查時發現，業者現已停售。（圖／台中市食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

雖然時序已經進入秋冬，但天氣依舊炎熱，不少人仍愛吃冰品。台中市衛生局進行乳品稽查，結果發現位在台中七期、知名的吳寶春麵包店販售的Oreo冰淇淋腸桿菌超標71倍，已限期該業者改善完成，複驗時業者已停售該產品，食安處已將該業者列入高風險名單，將不定期前往稽查及抽驗。

台中市食品藥物安全處執行「112年度乳品加工食品業稽查專案」，稽查轄內6家乳品製造業者的環境、人員衛生、製程管控、相關文件紀錄、產品來源及標示等，不合格處經複查後均已改善完成；另抽驗產品及原料，結果1件乳製冰淇淋初驗不合格，現已停售。

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▲台中吳寶春Oreo冰淇淋檢出腸桿菌710CFU/ml超標。（圖／台中市食安處提供）



食安處說明，此次專案稽查12件產品標示及抽驗6件成品與原料，包括鮮乳及相關乳製品，檢驗衛生標準、重金屬、動物用藥與黃麴毒素等項目，結果1件西屯區乳品製造業者的Oreo冰淇淋，檢出腸桿菌710CFU/ml超標（標準：10CFU/ml），等於超標71倍。

據了解，腸桿菌超標的是七期吳寶春麵包店的盒裝冰淇淋，食安處已限期該業者改善完成，複驗時業者已停售該產品，食安處已將該業者列入高風險名單，將不定期前往稽查及抽驗。

食安處呼籲，業者應落實自主管理，遵守食安相關法規，留意原料使用的合法性；同時提醒民眾，選購乳製品時應注意販售場所的存放環境是否乾淨，確認產品保存條件，檢查產品效期與包裝完整性，購買後應儘速依產品所標示的保存條件存放，並於期限內食用完畢。